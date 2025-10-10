Nueva petición de EE.UU. a Granada dispara la preocupación de Maduro

Vídeos relacionados:

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela ha alcanzado un nuevo nivel con la reciente solicitud de Washington al Gobierno de Granada para desplegar equipo militar y personal técnico en la isla caribeña.

La petición -que involucra la instalación de radares en el Aeropuerto Internacional Maurice Bishop- ha generado inquietud en la región y reavivado las alarmas en Caracas, que percibe el despliegue como una amenaza directa a su soberanía.

Una solicitud estratégica en medio de una campaña militar

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo de Exportaciones de Granada confirmó que Estados Unidos ha solicitado la "instalación temporal de equipos de radar y personal técnico asociado" en el principal aeropuerto del país.

La solicitud se enmarca en un contexto más amplio: el despliegue de fuerzas estadounidenses en el mar Caribe, oficialmente justificado como parte de una ofensiva contra el narcotráfico procedente de Venezuela.

Según el comunicado oficial, los Ministerios de Seguridad Nacional, Asuntos Legales y Relaciones Exteriores de Granada están “evaluando y revisando cuidadosamente la solicitud”, en coordinación con la Autoridad Aeroportuaria y otras agencias pertinentes.

Enfatizan que “cualquier decisión se tomará únicamente después de que se completen todas las evaluaciones técnicas y legales”.

El Gobierno granadino ha intentado calmar las preocupaciones internas y externas asegurando que la decisión final se regirá por "la soberanía, la seguridad pública y el interés nacional de Granada, incluyendo la protección de nuestra industria turística, los viajeros y el bienestar económico del país".

Granada, entre alianzas diplomáticas y presiones geoestratégicas

Granada forma parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), un bloque político impulsado por Venezuela y Cuba que ha condenado la presencia militar estadounidense en la región.

La organización denunció lo que consideró una "incursión ilegal y provocadora" de aeronaves de EE.UU. cerca del espacio aéreo venezolano; y alertó sobre un “patrón de agresiones que buscan desestabilizar la región e imponer una lógica de intimidación propia de la doctrina imperial”.

La adhesión de Granada a ALBA coloca al pequeño país insular en una posición delicada: por un lado, es presionado por su proximidad geográfica a Venezuela y su pertenencia a un bloque crítico de Washington; por otro, enfrenta las realidades de seguridad y cooperación con potencias como Estados Unidos.

Venezuela responde: despliegue del “Plan Independencia 200”

En respuesta, el gobierno de Nicolás Maduro ha movilizado tropas y activado ejercicios militares.

Esta semana, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, encabezó en los estados costeros de La Guaira y Carabobo el inicio del “Plan Independencia 200”, un ejercicio de despliegue militar destinado a proteger infraestructuras clave como puertos y aeropuertos.

Maduro, por su parte, aseguró que la operación -que involucra 27 acciones territoriales simultáneas- busca "afinar paso a paso la maquinaria militar y popular" para defender el país de una posible agresión externa.

En un audio difundido en sus redes sociales, el mandatario indicó que el pueblo y las milicias "se han venido preparando activamente para resistir el tiempo que sea necesario".

Operaciones militares en el Caribe: Lanchas destruidas y 21 muertos

Desde principios de septiembre, Estados Unidos ha intensificado su presencia en el Caribe.

La Casa Blanca ha desplegado más de 4,500 soldados, ocho buques de guerra y un submarino de ataque nuclear, en lo que ha descrito como una gran ofensiva contra el narcotráfico.

De acuerdo con el presidente Donald Trump, las embarcaciones destruidas transportaban “cantidades masivas de drogas, como un vagón de metro cargado”, y aseguró que cada una contenía suficiente narcótico como para “matar a 25,000 estadounidenses”.

Funcionarios estadounidenses han reportado la destrucción de al menos cinco lanchas rápidas y la muerte de 21 personas acusadas de estar vinculadas al tráfico de estupefacientes desde las costas venezolanas.

El cierre del diálogo y el temor a una escalada

El New York Times reveló recientemente que Trump ordenó cancelar todos los esfuerzos diplomáticos con Venezuela, instruyendo a su enviado especial Richard Grenell a abandonar cualquier intento de acercamiento.

Esta decisión marcó el fin de una etapa de negociaciones intermitentes en las que incluso se llegaron a pactar concesiones como el intercambio de presos o el mantenimiento de operaciones petroleras de Chevron en territorio venezolano.

Ahora, con el despliegue naval, la destrucción de embarcaciones, la presión sobre países vecinos como Granada y la ruptura del diálogo, Caracas teme una escalada que pueda derivar en un conflicto militar abierto.

“Si los gringos atacan, responderemos”, advirtió Maduro durante un acto público, asegurando que la economía del país no se detendrá “por más amenazas” de Estados Unidos.