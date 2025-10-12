Migrante cubano en México enfermo por gusano barrenador pide ayuda a Sheinbaum

Vídeos relacionados:
Adrián Rodríguez, un migrante cubano que salió en la caravana migrante y se infectó una herida por el gusano barrenador, pidió ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum para llegar a Ciudad de México.
El cubano, infectado de miasis, enfermedad provocada por la mosca del gusano, tiene 27 años y es padre de dos menores de seis y un año y cinco meses de nacido, informó El Universal.
Rodríguez abandonó su natal pueblo Artemisa, para buscar una vida mejor en México que le permita ayudar a su familia, precisa la información.
Fue hospitalizado en el municipio chiapaneco de Pijijiapan, donde se encuentra actualmente la caravana.
“Yo creí que era un nacido, me dolía mucho la herida que se hizo más grande, y un amigo se ofreció a curarlo, pero cuando lo revisó me dijo que tenía gusano, que me había cagado la mosca”, narró el cubano a El Universal.
Adrián partió hace 10 días con la caravana luego de trabajar durante dos meses intermitentemente en un lavado de autos en Tapachula con un sueldo diario de 150 pesos (unos 8 dólares).
Lo más leído hoy:
Este cubano quiere regularizar su situación para acceder a un salario mejor pagado y así poder ayudar a su familia en la isla.
Ayer, el hombre dijo a La Jornada que cuando pasaba por el municipio de Mapastepec sintió un grano en la pantorrilla y no le tomó importancia.
Unos días después notó que el grano se había convertido en herida y había gusanos en ella, por lo que sus compañeros lo ayudaron con una desinfección de la herida.
Sin embargo, Cuando llegó a Pijijiapan sufrió un desmayo por lo que fue llevado al hospital local.
De acuerdo con El País, el gusano barrenador causa la miasis en humanos, un parásito que se alimenta de tejido vivo.
Los síntomas incluyen dolor intenso, inflamación, mal olor, sangrado y sensación de movimiento dentro de las heridas.
En casos graves, puede producir infecciones bacterianas, fiebre, daño a órganos vitales e incluso la muerte.
Este gusano, que afecta fundamentalmente al ganado, ha encendido las alarmas en México por el aumento de contagios en las últimas semanas.
Caravana migrante
La caravana migrante, integrada a su salida por más de 1.000 personas de Cuba, Venezuela, Honduras, Haití y otros países, salió de Tapachula el 1 de octubre con el propósito de llegar a Ciudad de México y presionar a las autoridades para obtener permisos de residencia o asilo.
Muchos de los migrantes han declarado que no buscan llegar a Estados Unidos, sino permanecer legalmente en México.
Denuncian corrupción en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y del INM, además de retrasos y negativas arbitrarias a sus solicitudes.
La reacción de parte de la población mexicana ha sido alarmante para los migrantes. Esta semana, un numeroso grupo de mexicanos salió a las calles en la Ciudad de México para exigir la deportación inmediata de los migrantes cubanos y centroamericanos que integran la caravana.
Diario del Sur informaba este sábado que debido a detenciones y las duras condiciones a que se exponen en la caminata, la caravana se había reducido a la mitad.
Los migrantes de la caravana permanecen en el municipio chiapaneco de Pijijiapan, descansando y analizando los nuevos pasos a seguir.
Preguntas frecuentes sobre la situación de migrantes cubanos en México y el gusano barrenador
¿Qué es el gusano barrenador y cómo afecta a los humanos?
El gusano barrenador del Nuevo Mundo es una mosca parásita que deposita huevos en heridas abiertas de animales o humanos. Al eclosionar, las larvas devoran carne viva, causando infecciones que pueden ser mortales. En humanos, los síntomas incluyen dolor intenso, inflamación, mal olor y, en casos graves, daño a órganos vitales e incluso la muerte.
¿Cuál es la situación actual de los migrantes cubanos en México?
Los migrantes cubanos en México, en su mayoría, buscan regularizar su estatus migratorio para poder trabajar y enviar dinero a sus familias en Cuba. La caravana migrante se ha organizado para presionar a las autoridades mexicanas debido a la corrupción y lentitud en el proceso de asilo, enfrentando condiciones precarias y discriminación en Tapachula.
¿Cómo está afectando la miasis a los migrantes cubanos en México?
La miasis, provocada por la mosca del gusano barrenador, ha afectado a migrantes como Adrián Rodríguez, quien sufre una herida infectada. Esta enfermedad ha encendido las alarmas en México debido al aumento de casos, especialmente entre los migrantes que enfrentan condiciones sanitarias precarias durante su trayecto.
¿Qué medidas están tomando las autoridades mexicanas ante la situación de los migrantes?
El Instituto Nacional de Migración (INM) está censando a los migrantes para conocer su situación y ofrecerles opciones, que van desde la repatriación hasta la posibilidad de acceder a empleo en México. Sin embargo, hay desconfianza entre los migrantes debido a la corrupción y el temor a ser engañados.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.