Migrante cubano en México enfermo por gusano barrenador pide ayuda a Sheinbaum

Vídeos relacionados:

Adrián Rodríguez, un migrante cubano que salió en la caravana migrante y se infectó una herida por el gusano barrenador, pidió ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum para llegar a Ciudad de México.

El cubano, infectado de miasis, enfermedad provocada por la mosca del gusano, tiene 27 años y es padre de dos menores de seis y un año y cinco meses de nacido, informó El Universal.

Rodríguez abandonó su natal pueblo Artemisa, para buscar una vida mejor en México que le permita ayudar a su familia, precisa la información.

Fue hospitalizado en el municipio chiapaneco de Pijijiapan, donde se encuentra actualmente la caravana.

“Yo creí que era un nacido, me dolía mucho la herida que se hizo más grande, y un amigo se ofreció a curarlo, pero cuando lo revisó me dijo que tenía gusano, que me había cagado la mosca”, narró el cubano a El Universal.

Adrián partió hace 10 días con la caravana luego de trabajar durante dos meses intermitentemente en un lavado de autos en Tapachula con un sueldo diario de 150 pesos (unos 8 dólares).

Lo más leído hoy:

Este cubano quiere regularizar su situación para acceder a un salario mejor pagado y así poder ayudar a su familia en la isla.

Ayer, el hombre dijo a La Jornada que cuando pasaba por el municipio de Mapastepec sintió un grano en la pantorrilla y no le tomó importancia.

Unos días después notó que el grano se había convertido en herida y había gusanos en ella, por lo que sus compañeros lo ayudaron con una desinfección de la herida.

Sin embargo, Cuando llegó a Pijijiapan sufrió un desmayo por lo que fue llevado al hospital local.

De acuerdo con El País, el gusano barrenador causa la miasis en humanos, un parásito que se alimenta de tejido vivo.

Los síntomas incluyen dolor intenso, inflamación, mal olor, sangrado y sensación de movimiento dentro de las heridas.

En casos graves, puede producir infecciones bacterianas, fiebre, daño a órganos vitales e incluso la muerte.

Este gusano, que afecta fundamentalmente al ganado, ha encendido las alarmas en México por el aumento de contagios en las últimas semanas.

Caravana migrante

La caravana migrante, integrada a su salida por más de 1.000 personas de Cuba, Venezuela, Honduras, Haití y otros países, salió de Tapachula el 1 de octubre con el propósito de llegar a Ciudad de México y presionar a las autoridades para obtener permisos de residencia o asilo.

Muchos de los migrantes han declarado que no buscan llegar a Estados Unidos, sino permanecer legalmente en México.

Denuncian corrupción en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y del INM, además de retrasos y negativas arbitrarias a sus solicitudes.

La reacción de parte de la población mexicana ha sido alarmante para los migrantes. Esta semana, un numeroso grupo de mexicanos salió a las calles en la Ciudad de México para exigir la deportación inmediata de los migrantes cubanos y centroamericanos que integran la caravana.

Diario del Sur informaba este sábado que debido a detenciones y las duras condiciones a que se exponen en la caminata, la caravana se había reducido a la mitad.

Los migrantes de la caravana permanecen en el municipio chiapaneco de Pijijiapan, descansando y analizando los nuevos pasos a seguir.

Preguntas frecuentes sobre la situación de migrantes cubanos en México y el gusano barrenador