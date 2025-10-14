Empresario cubano estalla contra apagones en Guantánamo: “¡Millones de pesos en pérdidas!”

Vídeos relacionados:

Un empresario privado de Guantánamo denunció que los prolongados apagones que afectan a la provincia han provocado pérdidas millonarias a su pequeña empresa, dedicada al comercio de alimentos refrigerados.

La situación, compartida con el periodista Mario J. Pentón, puso en evidencia el impacto devastador de los cortes eléctricos sobre el incipiente sector privado cubano.

“Desde hace unos 10 días los apagones duran 22 o 23 horas. Solo tenemos una o dos horas de corriente al día”, explicó el emprendedor, quien aseguró que su micro, pequeña y mediana empresa (Mipyme) perdió más de dos millones de pesos por la falta de electricidad para conservar los productos.

Las imágenes divulgadas muestran paquetes de salchichas y embutidos almacenados en refrigeradores, algunos ya deteriorados por la falta de frío. Según el denunciante, la empresa contaba con la infraestructura necesaria para preservar los alimentos, pero la imprevisibilidad del sistema eléctrico lo ha dejado sin opciones.

“Nadie avisó que venía esto. Simplemente te levantas con 23 horas de apagón y una inversión millonaria que a nadie le importa más que a ti”, lamentó el empresario, quien afirmó que su prioridad es no poner en riesgo la salud de los consumidores. “Por nada del mundo vendo eso a una población tan enferma como la de Guantánamo”, añadió.

El afectado aseguró que su negocio no forma parte de las Mipymes más poderosas ni cuenta con respaldo estatal, sino que sobrevive gracias al trabajo diario de su equipo. “Somos gente honrada que trabaja de domingo a domingo y paga impuestos horrorosos”, dijo.

Los apagones, que el régimen cubano atribuye a “déficits de generación”, han recrudecido en las últimas semanas, afectando tanto a hogares como a negocios privados. “Hoy son 23 horas, mañana pueden ser siete días corridos de apagón. Este país es un suicidio para los emprendedores”, concluyó el empresario.

La denuncia refleja el creciente malestar del sector privado ante una crisis energética que amenaza su supervivencia y agrava la escasez de alimentos en el oriente cubano.

La crisis energética golpea al sector privado en Guantánamo

Según una revisión del listado de mipymes aprobado por el Ministerio de Economía y Planificación, disponible en el sitio especializado mipymescuba.top, en la provincia de Guantánamo aparecen registradas solo dos pequeñas y medianas empresas privadas dedicadas a la comercialización de alimentos (TUMABA y ALIMYTRANS).

No se puede afirmar con certeza que la denuncia corresponda a alguna de ellas, pero la coincidencia resalta el reducido número de emprendimientos con ese perfil en la región oriental, una de las más golpeadas por la grave crisis energética y económica que atraviesa el país, con especial incidencia en la distribución y venta de alimentos.

Esta limitación en la cantidad de negocios dedicados a esta actividad refleja las dificultades estructurales que enfrentan las Mipymes cubanas, especialmente en provincias periféricas. Los prolongados apagones eléctricos, la falta de acceso estable a combustibles, y las restricciones impuestas por el Gobierno en materia de importación y fijación de precios han generado un escenario de alta vulnerabilidad para el sector privado.

Empresarios y trabajadores de estas pequeñas empresas deben lidiar con pérdidas millonarias derivadas de la falta de refrigeración, interrupciones en la cadena de suministro y una inestabilidad que impide planificar la producción o el comercio a mediano plazo.

En muchos casos, los emprendedores han denunciado que las autoridades no ofrecen alternativas logísticas ni compensaciones frente a las afectaciones provocadas por la crisis energética, mientras se mantienen los altos niveles impositivos y las exigencias regulatorias.

El caso denunciado en Guantánamo pone rostro a un fenómeno nacional: las Mipymes —creadas inicialmente para dinamizar la economía— sobreviven en un contexto de apagones prolongados, inflación creciente y desconfianza institucional, que convierte cada jornada laboral en una carrera de resistencia.