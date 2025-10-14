Donald Trump critica su foto en Time: “Me desaparecieron el pelo”

Vídeos relacionados:
El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a criticar duramente la representación que hacen de su imagen en los medios, esta vez apuntando contra la revista Time, a la que acusó de publicar una fotografía “realmente mala” en su más reciente reportaje.
“Me desaparecieron el cabello y pusieron una especie de corona flotante en miniatura sobre mi cabeza. Muy raro. Nunca me gustaron las fotos tomadas desde abajo, pero esta es una foto pésima y merece ser señalada”, escribió Trump en su red Truth Social.
Si bien dijo que el artículo era "bastante bueno sobre mí", aseguró que la foto "podría ser la peor de la historia".
El comentario del mandatario llega justo después de que Time publicara una portada dedicada al acuerdo de paz que lidera su segundo mandato, en el que se logró la liberación de rehenes israelíes retenidos en Gaza y una excarcelación paralela de prisioneros palestinos.
La revista consideró el pacto como un posible "logro distintivo" de su actual presidencia.
Trump ya había generado polémica en marzo de este año al exigir públicamente la retirada de su retrato presidencial del Capitolio del Estado de Colorado, calificando la obra como “distorsionada a propósito” y “tal vez la peor pintura” que haya visto de sí mismo.
Aquel retrato fue obra de la artista británica Sarah A. Boardman, quien también realizó el retrato oficial de Barack Obama para el mismo espacio.
“La artista también hizo al presidente Obama, y él se ve maravilloso, pero el que está sobre mí es verdaderamente el peor. Debe haber perdido su talento al envejecer”, expresó Trump entonces.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.