Conocido joyero de Miami sobre Rolex de 645 mil dólares: "Solo he visto dos en mi vida"

El reconocido joyero cubanoamericano Carlos Marcelín, una de las figuras más influyentes del mercado de relojería de lujo en Miami, mostró uno de los relojes más exclusivos que ha pasado por sus manos: un Rolex Day-Date 40 de platino con bisel de esmeraldas, valorado en más de 645.000 dólares.

En un video publicado en sus redes sociales, Carlos —popularmente conocido como “Carlos el relojero”— explicó que en sus 14 años de experiencia en el negocio de la joyería de alta gama, solo ha visto dos ejemplares de este modelo.

“Es de los relojes más exclusivos que he tenido frente a mí”, comentó el joyero.

El modelo en cuestión, el Rolex Day-Date 40 (Ref. 228396TEM), es una pieza fuera de catálogo (off-catalogue) que no aparece en los listados oficiales de la marca suiza.

Su caja de 40 mm está elaborada en platino 950, el metal más denso y valioso utilizado por Rolex, y su bisel está engastado con esmeraldas naturales perfectamente calibradas.

La esfera, completamente pavimentada con diamantes, hace de este reloj una obra de arte en miniatura. “No es un Rolex que se pueda pedir en una boutique. Estas piezas solo se ofrecen a clientes muy específicos de la marca, bajo invitación directa”, explicó Carlos Marcelín.

El precio estimado de venta para este modelo puede alcanzar los 699.000 dólares en el mercado internacional, aunque su valor en subastas privadas podría superar los 700.000, dependiendo de su estado y procedencia.

Rolex nunca publica cifras oficiales de producción, especialmente para sus piezas de alta joyería.

Sin embargo, expertos del sector estiman que podrían existir menos de una docena de unidades del modelo 228396TEM en todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los relojes más codiciados por coleccionistas y celebridades.

Carlos Marcelín, nacido en el humilde pueblo pesquero de Cojímar, La Habana, se ha convertido en un referente de éxito en el mundo de la joyería y relojería de lujo en Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, comparte historias de superación, piezas únicas y consejos sobre inversiones en relojes de alta gama.

El influencer, que trabaja con una clientela exclusiva en Miami, ha asegurado en varias entrevistas que su misión es inspirar a otros jóvenes cubanos: “Tu origen no decide tu destino”, ha dicho en más de una ocasión.

Con más de medio millón de seguidores en Instagram, su nombre ya es sinónimo de elegancia, conocimiento y autenticidad dentro del competitivo mundo del lujo.