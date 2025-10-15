Arrestan a cubana acusada de atacar a familiares en Miami-Dade: ¿Por qué lo hizo?

Vídeos relacionados:

Una mujer cubana de 67 años fue arrestada en Miami-Dade tras presuntamente protagonizar un episodio de violencia doméstica que involucró el uso de un machete contra dos de sus propios familiares.

El incidente, que tuvo lugar la noche del 13 de octubre en una residencia del suroeste del condado, ha generado conmoción por la intensidad del altercado y el grado de violencia empleada.

Según el informe de arresto -citado por Telemundo 51- los hechos ocurrieron alrededor de las 9:46 p.m. en una vivienda ubicada cerca de la intersección de la SW 197 Terrace y la 123 Court.

Agentes del Departamento de Policía de Miami-Dade acudieron al lugar tras recibir múltiples llamadas alertando sobre una persona armada con un machete.

A su llegada, los oficiales encontraron a una de las víctimas, la sobrina de la presunta agresora, quien relató que la discusión comenzó cuando la mujer, identificada como María Sánchez, regresó del hospital.

Sánchez habría reclamado a sus familiares por no haber realizado las tareas domésticas durante su ausencia, lo que desató una disputa verbal que pronto se tornó violenta.

Lo más leído hoy:

“Comenzó a blandir el machete contra su sobrino”

De acuerdo con el reporte policial, en medio del altercado, Sánchez se dirigió a su habitación, tomó un machete y regresó a la sala donde se encontraban sus sobrinos.

“Comenzó a blandir el machete contra su sobrino”, señala el documento, y lo golpeó en varias ocasiones, causándole heridas leves.

Posteriormente, también habría atacado a su sobrina, a quien le provocó una lesión en el muslo derecho.

Aunque ambas víctimas sufrieron heridas clasificadas como menores, la naturaleza del arma empleada, y el hecho de que el ataque ocurrió dentro del contexto de una disputa doméstica, aumentan la gravedad del caso.

El video que lo cambió todo

Uno de los elementos clave en el proceso fue un video de vigilancia entregado por la víctima a la policía.

En las imágenes, según la descripción contenida en el informe de arresto, se observa a María Sánchez atacando con el machete a sus sobrinos, lo que corroboraría sus declaraciones ante las autoridades. Este registro audiovisual fue determinante para el arresto inmediato de la acusada.

Tras su detención, María Sánchez fue trasladada al Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK).

Allí permanece recluida sin derecho a fianza, según indican los registros oficiales.

Captura de la ficha policial de la acusada (Fuente: Miami-Dade.gov)

La mujer enfrenta dos cargos por agresión agravada con arma mortal, en el marco de un incidente de violencia doméstica.

En Florida, este tipo de acusaciones son consideradas delitos graves, y en caso de ser hallada culpable, podría enfrentar una severa condena.

Este caso pone en evidencia cómo tensiones domésticas aparentemente cotidianas pueden escalar hasta convertirse en episodios de violencia con consecuencias legales y personales profundas.

La situación de María Sánchez, una mujer de edad avanzada que acababa de regresar del hospital, abre interrogantes sobre posibles antecedentes de conflicto familiar, estrés acumulado, o incluso deterioro de salud mental, aunque hasta el momento las autoridades no han informado sobre condiciones adicionales que influyeran en su comportamiento.

Preguntas frecuentes sobre el arresto de María Sánchez por violencia doméstica en Miami-Dade