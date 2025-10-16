¡Ups! Seidy La niña enseña de más por accidente con atrevido video en pleno desierto de Dubái

La cantante cubana Seidy La Niña vivió un momento inesperado durante su visita al desierto de Dubái que no pasó desapercibido para sus seguidores.

Mientras grababa un video en modo selfie, disfrutando del paisaje árido y ventoso del emirato, una fuerte ráfaga de viento le levantó la blusa y dejó al descubierto uno de sus pechos, en plena grabación.

Lejos de alarmarse, Seidy decidió compartir el gracioso momento en su cuenta de Instagram, provocando carcajadas entre sus fans. “¿Por qué me pasa esto a mí?”, escribió la artista junto al clip, tomándose con humor el pequeño accidente.

El video ya ha acumulado miles de visualizaciones y reacciones, con muchos usuarios elogiando su espontaneidad y sentido del humor. Algunos incluso la compararon con Marilyn Monroe en la famosa escena del vestido volando.

Seidy, conocida por su estilo irreverente y autenticidad, continúa consolidando su carrera musical mientras mantiene una relación cercana y divertida con su audiencia a través de las redes sociales.

Preguntas Frecuentes sobre Seidy La Niña y su Aventura en Dubái