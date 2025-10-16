¡Ups! Seidy La niña enseña de más por accidente con atrevido video en pleno desierto de Dubái

La cantante cubana Seidy La Niña vivió un momento inesperado durante su visita al desierto de Dubái que no pasó desapercibido para sus seguidores.
Mientras grababa un video en modo selfie, disfrutando del paisaje árido y ventoso del emirato, una fuerte ráfaga de viento le levantó la blusa y dejó al descubierto uno de sus pechos, en plena grabación.
Lejos de alarmarse, Seidy decidió compartir el gracioso momento en su cuenta de Instagram, provocando carcajadas entre sus fans. “¿Por qué me pasa esto a mí?”, escribió la artista junto al clip, tomándose con humor el pequeño accidente.
El video ya ha acumulado miles de visualizaciones y reacciones, con muchos usuarios elogiando su espontaneidad y sentido del humor. Algunos incluso la compararon con Marilyn Monroe en la famosa escena del vestido volando.
Seidy, conocida por su estilo irreverente y autenticidad, continúa consolidando su carrera musical mientras mantiene una relación cercana y divertida con su audiencia a través de las redes sociales.
Preguntas Frecuentes sobre Seidy La Niña y su Aventura en Dubái
¿Qué incidente inesperado le ocurrió a Seidy La Niña en Dubái?
Durante su visita al desierto de Dubái, una fuerte ráfaga de viento le levantó la blusa a Seidy La Niña, dejando al descubierto uno de sus pechos mientras grababa un video en modo selfie. Lejos de alarmarse, compartió el momento en Instagram con humor.
Lo más leído hoy:
¿Cómo reaccionaron los seguidores de Seidy La Niña al video del incidente?
Los seguidores de Seidy La Niña reaccionaron con carcajadas y elogios a su espontaneidad y sentido del humor. El video acumuló miles de visualizaciones y comentarios, comparándola incluso con Marilyn Monroe.
¿Qué detalles ha compartido Seidy La Niña sobre su viaje a Dubái?
Durante su viaje a Dubái, Seidy La Niña ha compartido imágenes de lugares icónicos como el Burj Khalifa y momentos de lujo, sugiriendo que el viaje podría ser un regalo especial. También ha mostrado su estilo característico a través de sus publicaciones en redes sociales.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.