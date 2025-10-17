Grave acusación contra cubano empleado de una escuela en Miami-Dade

El cubano sobre el que pesa grave acusación Foto © Collage Captura de Telemundo 51 - Miami-Dade.gov

Un escándalo ha sacudido a la comunidad educativa de North Miami, en el condado de Miami-Dade, tras el arresto de un empleado en una escuela chárter.

Adolfo Eusebio Cotarelo, cubano de 61 años y residente en Hialeah, quien se desempeñaba como gerente de mantenimiento y seguridad en la Mater Academy Biscayne North Miami, fue detenido el miércoles bajo un cargo de abuso infantil sin daño físico grave a raíz de supuesta conducta inapropiada y comentarios de naturaleza sexual hacia una estudiante de 15 años.

El presunto incidente ocurrió el 10 de octubre dentro de la cafetería de la escuela.

Según el informe de arresto del Departamento de Policía de North Miami -citado por la prensa local- Cotarelo se acercó a la joven y entabló una conversación perturbadora.

El contenido de la charla, según el informe, fue explícitamente inapropiado. Cotarelo supuestamente le habló a la víctima sobre la posibilidad de que ella tuviera actividades sexuales en la escuela con un chico que le gustaba.

Incluso le sugirió que podía ir al tercer piso de la escuela si quería "hacer algo" con él o con el chico, ya que allí "no hay cámaras de seguridad".

El acusado continuó preguntándole a la joven cómo se "complacería" pensando en él.

Para colmo, le habría mostrado una fotografía en su teléfono donde aparecía él "sin camisa en una cama con una mujer que solo llevaba puesto un sostén".

Añadió que podía imaginar a la adolescente "en la ducha lavándose el cabello".

La víctima intentó reiteradamente cambiar de tema, pero Cotarelo, según la policía, "volvió a llevar la conversación a un 'tema inapropiado'".

Evidencia y Contradicciones en el Interrogatorio

Tras la denuncia, Cotarelo fue arrestado en la escuela y llevado para ser interrogado.

Las fuentes coinciden en que, si bien el acusado confirmó "varios detalles de las acusaciones de la joven", intentó negar las partes más incriminatorias.

"Negó haberle mostrado la foto y dijo que nunca mencionó actividades sexuales", según reporta la prensa local.

No obstante, la policía indicó que sus declaraciones "cambiaban constantemente durante la entrevista".

Adicionalmente, las autoridades contaron con una pieza clave de evidencia: un video de vigilancia de la escuela que "confirmó algunos detalles de las acusaciones de la víctima, y muestra a Cotarelo aparentemente enseñándole una imagen en su teléfono".

La adolescente relató que el encuentro la ha "enfermado físicamente" y que ha tenido grandes dificultades para regresar a la escuela por "miedo a nuevos incidentes con el acusado".

El informe policial también detalla que las acciones de Cotarelo han causado que la víctima "no pueda desempeñarse mentalmente dentro del mismo rango normal de comportamiento que tenía antes de este incidente".

La noticia ha generado conmoción en la Mater Academy.

Un estudiante expresó a CBS News Miami: "Todos están conmocionados, todo el mundo habla de ello. Es una escuela tan pequeña. ¿Cómo pudo pasar esto?"

Un padre, en un eco del sentimiento de la comunidad, comentó sobre el puesto del acusado: "Especialmente un conserje, tiene acceso a los baños y todo eso; eso es realmente aterrador".

Arresto, Fianza y Respuesta de la Escuela

Cotarelo fue ingresado en el Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK). Compareció ante un juez el jueves, donde se le fijó una fianza de 5,000 dólares y se emitió una orden de alejamiento para proteger a la víctima.

La Mater Academy Biscayne actuó con rapidez tras la investigación. En un correo electrónico enviado a los padres, la escuela confirmó el despido inmediato del acusado.

"Queremos informarles que, al enterarnos de comentarios inapropiados hechos por un miembro del personal a un estudiante, realizamos de inmediato una investigación en colaboración con las autoridades. Como resultado de esa investigación, esta persona ha sido removida de su cargo en nuestra escuela y no regresará", dice el correo, citado por Local 10.

La escuela también expresó su gratitud hacia la víctima por su valor: "Estamos agradecidos con nuestro estudiante por su confianza al hablar", y concluyó reiterando su compromiso con la seguridad.

"Tengan la seguridad de que la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes siguen siendo nuestra máxima prioridad", concluyeron.

El caso continúa bajo investigación.