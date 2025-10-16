Arrestan a cubano en Miami como parte de una red dedicada a millonario robo de mercancías: Así operaban

Una compleja red de robos organizados fue parcialmente desarticulada esta semana en el sur de Florida con el arresto de un ciudadano cubano identificado como Rauniel Quintero, de 41 años, quien estaría vinculado a una cadena de asaltos contra comercios en Miami-Dade y Nueva Jersey.

La operación, que duró varios meses, permitió recuperar bienes robados valorados en casi un millón de dólares.

La Policía de Miami, en colaboración con agencias locales y federales como el Departamento del Sheriff de Miami-Dade, la Policía de West Miami y la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), logró conectar múltiples casos de robos comerciales mediante una investigación conjunta.

“Descubrimos un patrón de múltiples robos vinculados a los mismos sospechosos”, informó la Policía de Miami al dar a conocer el caso públicamente el miércoles.

La indagación reveló un patrón alarmante: robos nocturnos perpetrados por grupos enmascarados, el uso de herramientas contundentes como mazos para ingresar por la fuerza a los establecimientos, y la utilización de vehículos robados con placas alteradas para escapar de la escena.

Desde hacía meses, comerciantes en el sur de Florida reportaban una sucesión de asaltos cometidos bajo circunstancias similares.

Lo más leído hoy:

Las víctimas, en su mayoría pequeños empresarios, se enfrentaban no solo al despojo material, sino al desmoronamiento de negocios que muchas veces representaban su única fuente de sustento.

La presión aumentó cuando uno de los golpes del grupo afectó directamente a una tienda de ropa en West Miami, cuyos sistemas de videovigilancia captaron la irrupción.

Golpe a plena madrugada: el robo de West Miami

El 14 de septiembre, alrededor de las 4:30 a.m., una cámara de seguridad grabó el momento en que una camioneta Dodge Ram 1500 negra ingresaba en reversa a un estacionamiento comercial, según reveló la prensa local.

Del vehículo descendieron varios hombres enmascarados, dos de ellos empuñando mazos. En pocos segundos, destrozaron la puerta de cristal de una tienda de ropa, irrumpieron en el local y comenzaron a vaciar estantes con precisión y rapidez.

Los delincuentes llenaron grandes contenedores de plástico negros -de 27 galones de capacidad- con ropa de alta gama, muchas aún colgadas en sus perchas, y en cuestión de minutos cargaron la mercancía en la camioneta antes de escapar a toda velocidad.

El análisis de las imágenes permitió a los investigadores rastrear la matrícula del vehículo, que había sido colocada al revés para dificultar su identificación.

La placa resultó estar denunciada como robada en Hallandale Beach. A partir de esa pista, los detectives lograron vincular el vehículo a Rauniel Quintero.

El rostro detrás del delito: ¿Quién es Rauniel Quintero?

Rauniel Quintero, de origen cubano y residente en Miami Gardens, fue identificado como sospechoso central en la operación.

El martes, tras obtener una orden judicial, agentes de la Policía de Miami, en coordinación con el Equipo de Respuesta Especial del Sheriff de Miami-Dade, allanaron su vivienda en la cuadra 18000 de Northwest 44th Avenue.

Lo que hallaron dentro del domicilio confirmó las sospechas: más de 600 teléfonos celulares, ropa de diseñador, artículos de tiendas de tabaco, productos de vapeo, encendedores y cajas con mercancías aún en su embalaje original.

Todo, valorado en aproximadamente un millón de dólares.

Quintero fue arrestado sin oponer resistencia. Se negó a prestar declaración tras serle leídos sus derechos Miranda.

Robo en Kicked Up Miami: Un golpe al corazón de una familia

Uno de los casos más desgarradores asociados a esta red criminal es el robo sufrido por Kicked Up Miami, una tienda de ropa y zapatillas ubicada en Miami Gardens. Su dueño, Axel Rosario, presenció el atraco en tiempo real a través del sistema de videovigilancia conectado a su teléfono.

“Para cuando llegamos, ya era demasiado tarde”, relató Rosario a los medios. En menos de tres minutos, los asaltantes rompieron el vidrio del escaparate, ingresaron al local y se llevaron más de 180 prendas valoradas en cerca de 50,000 dólares.

Pero lo que hace este caso especialmente sensible es el contexto detrás del negocio. Rosario explicó que las ganancias de la tienda ayudan a cubrir el tratamiento de cáncer en etapa 4 de su madre.

“Es desgarrador”, dijo. “No solo me robaron mercancía; me arrebataron una parte vital de mi esfuerzo, de mi lucha diaria”, añadió

El robo a Kicked Up Miami tenía similitudes evidentes con el asalto en West Miami. Y no fueron los únicos. La policía identificó coincidencias en otros casos ocurridos en Pembroke Pines, lo que fortaleció la hipótesis de que se trataba de una red organizada y recurrente.

Expansión interestatal: Conexión con Nueva Jersey

La magnitud del caso creció cuando los detectives descubrieron que parte de la mercancía recuperada en la casa de Quintero coincidía con un robo cometido en Piscataway, Nueva Jersey, el pasado 11 de octubre.

En ese episodio, un grupo de ladrones robó del interior de un almacén una gran cantidad de teléfonos Samsung, valorados en cerca de 500,000 dólares.

La misma camioneta Dodge Ram negra -ya asociada a los robos en Florida- fue captada por cámaras de vigilancia en las inmediaciones del almacén neoyorquino.

Varios de los teléfonos hallados en Miami Gardens aún conservaban las etiquetas de inventario reportadas en la denuncia del robo en Nueva Jersey.

Esto consolidó la tesis de que el grupo operaba más allá de las fronteras estatales, extendiendo sus actividades criminales desde el sur de Florida hasta la costa noreste del país.

Cargos y situación legal

Hasta el momento, Quintero es el único arrestado por estos delitos, aunque las autoridades han confirmado que hay órdenes de captura pendientes y que la investigación continúa en curso.

Los cargos que enfrenta Rauniel Quitero incluyen: Robo con máscara; hurto mayor en primer grado; hurto mayor en segundo grado y tráfico de propiedad robada.

Captura de ficha policial Fuente: Miami-Dade.gov

La ficha policial del acusado revela que ha estado involucrado en otros casos previos, incluido uno por posesión de cocaína.

Actualmente, Rauniel Quintero se encuentra recluido en el Centro de Detención de Metrowest con una fianza fijada en 46,000 dólares.

No se ha informado si cuenta con representación legal ni si se han iniciado gestiones para su liberación bajo fianza.

El portavoz de la Policía de Miami, Mike Vega, instó a la comunidad a colaborar con las autoridades en la identificación de más integrantes de la red:

“Sospechamos que están involucrados en otros delitos y necesitamos que cualquier persona que tenga información sobre la identidad de estos sospechosos se comunique con el Departamento de Policía de la ciudad de Miami”, concluyó Vega.

Quienes tengan información relevante sobre el caso pueden llamar de forma anónima a la Línea de Alto al Crimen de Miami-Dade: 305-471-8477.

Preguntas frecuentes sobre la ola de robos en Miami y la detención de Rauniel Quintero