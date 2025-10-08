EE.UU. deporta más cubanos a Esuatini

Vídeos relacionados:

El Gobierno de Estados Unidos remitió a Esuatini un nuevo grupo de emigrantes ilegales de distintas nacionalidades, entre los cuales hay ciudadanos cubanos.

Como parte de su polémico programa de expulsiones a terceros países, la administración Trump envió al país africano a 10 hombres: tres vietnamitas, un filipino y un camboyano, además de otros procedentes de Chad y de Cuba.

Según la agencia AP, el grupo partió de Luisiana y tras hacer escalas en Puerto Rico, Senegal y Angola, llegó el lunes 6 de octubre a la nación situada en el sur de África.

La División de Servicios Correccionales del Reino de Esuatini no los identificó.

Baphelele Kunene, portavoz de la agencia, declaró en un comunicado que están bien de salud y que fueron "alojados de forma segura en uno de los centros penitenciarios del país", mientras el Gobierno colabora con las partes interesadas locales e internacionales para facilitar su repatriación ordenada.

Fueron recluidos en el Correccional de Mastapha, donde mismo se encuentran otros cuatro que fueron deportados en julio. Entre ellos se encuentra el cubano Roberto Mosquera del Peral.

El primer cubano deportado a Esuatini

En el primer grupo enviado a Esuatini está el cubano Roberto Mosquera del Peral, cuyo expediente acapara atención particular.

El DHS lo presentó como un perfil con antecedentes graves: condenas por asesinato en primer grado, agresión agravada a un agente de policía, hurto mayor de vehículo, conducción temeraria con huida agravada y miembro confirmado de la pandilla Latin Kings.

Un informe del grupo de abogados Novo Legal ha denunciado que Mosquera del Peral pasó semanas en una prisión de máxima seguridad en Esuatini sin cargos formales y sin acceso a representación legal.

Su abogada, Alma David, acusó al gobierno de Esuatini de tratar de impedir la visibilidad del caso y acusó a las autoridades de mentir "descaradamente" ante el Tribunal Superior.

En su opinión, ello demuestra que "simplemente no existe base legal legítima para el encarcelamiento de estos hombres en territorio de Esuatini".

Cuba rechaza a ciudadanos con antecedentes graves, facilitando la deportación a terceros países

Los casos de cubanos expulsados desde Estados Unidos a terceros países revelan la postura del régimen de La Habana frente a los acuerdos migratorios con Washington.

Aunque oficialmente Cuba se compromete a recibir a sus ciudadanos deportados, en la práctica rechaza sistemáticamente a quienes tienen antecedentes penales graves.

Su rechazo abre la puerta a una alternativa polémica: la deportación a un tercer país sin vínculos culturales, lingüísticos ni jurídicos con el ciudadano..

Los últimos 10, de más de 40 deportados enviados a África desde julio

Según AP, los 10 hombres que llegaron esta semana a Esuatini son los últimos de más de 40 deportados a África desde julio, tras los acuerdos entre la Casa Blanca con al menos cinco naciones africanas dispuestas a aceptar migrantes.

La administración estadounidense y las autoridades de Esuatini presentaron la operación como una medida de seguridad.

Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, afirmó en un comunicado que los inmigrantes deportados "han sido condenados por crímenes atroces que incluyen asesinato y violación".

"La Administración Trump está cumpliendo la promesa del Presidente de llevar a cabo la mayor operación de deportación masiva de inmigrantes ilegales criminales utilizando todas las herramientas a nuestra disposición", agregó.

Frente a esa versión oficial, abogados defensores y organizaciones legales han planteado objeciones sobre la legalidad y las condiciones en que se mantienen los detenidos.

Tin Thanh Nguyen, letrado que representa a tres de los hombres del traslado más reciente y a dos de un vuelo anterior, sostuvo que aunque sus clientes fueran llevados a sus países pronto, las deportaciones a terceros países siguen siendo ilegales.

Nguyen también denunció trabas para comunicarse con ellos: "No puedo llamarlos. No puedo enviarles correos electrónicos. No puedo comunicarme con un abogado local porque el gobierno de Esuatini bloquea el acceso".

La última monarquía absoluta de África es el destino de migrantes "recalcitrantes"

La administración Trump encontró en Esuatini, una pequeña monarquía enclavada entre Sudáfrica y Mozambique, un nuevo destino para esos casos "recalcitrantes".

De acuerdo con el portal Axios, el traslado forma parte de un memorando de entendimiento firmado entre Washington y la monarquía africana en mayo de 2025: el documento estipula que Esuatini aceptará hasta 160 deportados procedentes de terceros países y recibirá 5,1 millones de dólares por ese compromiso.

Desde la primera tanda enviada en julio, la administración Trump ha realizado de 30 deportaciones hacia naciones africanas. Las autoridades estadounidenses describen a los reos como "criminales peligrosos" que en muchos casos cumplieron condenas por delitos graves.

Sin embargo, organismos internacionales de derechos humanos han criticado con dureza la política por derivar a migrantes a países con regímenes considerados autoritarios, donde podrían carecer de garantías básicas como acceso a abogados o a un juicio justo.

Esuatini -antiguamente conocido como Suazilandia- es un país de alrededor de 1,2 millones de habitantes gobernado por el rey Mswati III desde 1986.

Se considera una de las pocas monarquías absolutas que sobreviven en el mundo, con partidos políticos prohibidos en la práctica y reportes recurrentes de represión contra movimientos prodemocráticos, además de episodios de violencia estatal durante protestas, como las de 2021.

