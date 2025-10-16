Arrestan a conductor cubano tras singular episodio de ira en la carretera

Vídeos relacionados:

Un ciudadano cubano fue arrestado el pasado domingo tras protagonizar un violento altercado en la vía pública en el suroeste de Miami-Dade.

Lo que comenzó como un accidente de tránsito menor escaló rápidamente a una peligrosa confrontación que involucró persecución, amenazas y el uso de un arma de fuego, según reportó la prensa local, citando fuentes policiales.

Todo ocurrió poco después de las 4:00 p.m., en la zona residencial de Hammocks, específicamente en el área de la calle 168 del suroeste y la 110.

Según el informe de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, la víctima -cuya identidad no fue revelada- explicó que, en medio de un momento de confusión, impactó accidentalmente un vehículo estacionado frente a una vivienda.

Aún en estado de shock, el conductor optó por continuar su marcha hacia el oeste, con la intención de regresar poco después al lugar del accidente.

Sin embargo, antes de poder corregir su decisión, la situación escaló dramáticamente.

De acuerdo con su testimonio, dos hombres en un vehículo plateado comenzaron a seguirlo insistentemente.

Más tarde serían identificados por las autoridades como Yulio Navarro-Morales y José Luaces, al menos uno de ellos de origen cubano.

Persecución, amenazas y disparos

Los dos sujetos interceptaron el auto de la víctima en una intersección cercana.

Fue entonces cuando uno de ellos descendió del vehículo, se acercó de forma agresiva a la ventana del conductor y le gritó que se detuviera y esperara a la policía.

Temiendo por su seguridad, la víctima aceleró para escapar, momento en el cual escuchó un disparo detrás de él.

El proyectil, según el informe policial, impactó el parachoques trasero derecho del vehículo, aunque afortunadamente no causó heridas al conductor.

Lejos de terminar ahí, la persecución continuó.

A lo largo de varias calles, Navarro-Morales y Luaces siguieron a la víctima hasta llegar a la intersección de la avenida 112 del suroeste y la calle 168.

Allí, Navarro-Morales volvió a interceptarlo, bloqueando su camino con el vehículo.

En esta segunda confrontación, bajó nuevamente del coche, pero esta vez empuñando un arma con la que apuntó directamente al conductor.

La víctima, aterrorizada, permaneció dentro de su vehículo hasta que arribaron los agentes del orden. Fue entonces cuando Navarro-Morales y Luaces fueron detenidos para ser interrogados.

Solo uno arrestado, cargos graves

Aunque ambos hombres fueron inicialmente retenidos por la policía, únicamente Yulio Navarro-Morales fue formalmente arrestado.

El informe de arresto señala que enfrenta cargos por disparar o lanzar un misil mortal y agresión agravada con arma letal, ambos delitos de gravedad bajo la legislación de Florida.

El ciudadano cubano fue trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK). Su fianza había sido fijada en 5.000 dólares.

Las autoridades no han informado aún si José Luaces enfrentará cargos adicionales o si su rol quedará documentado únicamente como acompañante.

Por ahora, el caso permanece bajo investigación, y se espera que en los próximos días se presente más evidencia en el proceso judicial contra Navarro-Morales.

