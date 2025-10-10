Arrestan a un cubano tras violento incidente en cafetería de Hialeah

Vídeos relacionados:

Un violento ataque con arma blanca en una cafetería de Hialeah dejó a un hombre gravemente herido y a otro bajo arresto por intento de asesinato.

El suceso ocurrió en la noche del domingo 5 de octubre en el restaurante "Las Margaritas", ubicado en el 1385 de la Avenida Palm, aunque el arresto del atacante no tuvo lugar hasta este miércoles.

Entrada del local en que ocurrió el incidente (Fuente: Captura de Telemundo 51)

El hecho se originó en el interior del local alrededor de las 9:15 p.m., cuando tres personas -incluido el presunto agresor- comenzaron una acalorada discusión, según revela el informe del Departamento de Policía de Hialeah, citado por la prensa local.

Entre los presentes se encontraba el cubano de 52 años, Abel Pérez, quien poco después se convertiría en el principal acusado del brutal ataque.

Testigos presenciales indicaron que la conversación se tornó tensa rápidamente.

Sin embargo, el estallido de violencia no ocurrió dentro del establecimiento, sino en el exterior.

La víctima -cuya identidad no ha sido revelada- decidió abandonar la cafetería, pero fue seguida por Pérez, quien lo confrontó fuera del local portando un cúter.

De acuerdo con el reporte policial, Pérez apuñaló a la víctima “varias veces”, provocándole heridas profundas y una hemorragia arterial severa.

“La víctima resistió los intentos de apuñalamiento y logró evitar una puñalada dirigida al cuello; sin embargo, recibió una puñalada en el brazo izquierdo y la pierna derecha, lo que le provocó una hemorragia arterial grave que requirió cirugía de emergencia en el Centro de Traumatismos Ryder”, refirió uno de los agentes al describir el ataque, a partir del reporte de testigos.

Víctima en estado crítico

Tras el violento incidente, el herido fue trasladado de urgencia al Jackson Memorial Hospital, donde fue intervenido quirúrgicamente. Permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Ryder Trauma Center.

El grado de violencia del suceso conmocionó incluso a los clientes habituales del local.

"Yo vengo poco aquí pero me enteré más o menos de lo que pasó y es una cosa muy triste porque no debió haber pasado", dijo Ricardo Rodríguez, residente de Hialeah, en declaraciones a Telemundo 51.

“Viví muchos años en Hialeah, inclusive a dos cuadras de aquí, y aquí nunca había pasado nada de eso”, añadió.

Reconocimiento e identificación del agresor

La identificación del sospechoso fue posible gracias a un testigo clave, quien aseguró conocer a Pérez desde hace unos cuatro años.

Esta persona presenció el ataque y ofreció una declaración detallada a los agentes, facilitando así la rápida detención del agresor.

Abel Pérez fue arrestado en la noche del miércoles 8 de octubre en su residencia, ubicada en la calle 84 y la 31st Street West.

Actualmente se encuentra bajo custodia en el Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK) del condado de Miami-Dade, sin derecho a fianza.

Fuente: Captura de ficha policial del acusado

Está acusado formalmente de intento de asesinato en segundo grado con arma mortal.

Hasta el momento las autoridades no han revelado el motivo de la disputa que desencadenó el ataque, y la investigación continúa abierta para esclarecer el trasfondo del incidente.

No se descarta que existieran diferencias personales previas entre los involucrados, aunque esto no ha sido confirmado por la policía.