Estructuras oficiales en Cuba son una entelequia más de burocracia inepta, insensible e incapaz, afirma periodista

Periodista denuncia la ineficiencia de las instituciones creadas para escuchar a la población

El periodista Manuel Somoza criticó duramente el funcionamiento de los mecanismos oficiales de quejas y propuestas al Gobierno, a propósito de la reciente reunión encabezada por el presidente Miguel Díaz-Canel en La Habana.

En un testimonio público, compartido a través de su perfil de Facebook, Somoza relató su experiencia con el canal digital habilitado para la comunicación ciudadana, al tiempo que calificó a esas estructuras como “una entelequia más de burocracia inepta, insensible e incapaz de estar a la altura del momento que vivimos”.

El reportero recordó que, el 31 de marzo de 2025, envió una propuesta ciudadana al primer ministro Manuel Marrero Cruz con el respaldo de sus vecinos y del vicepresidente del Consejo Ceiba-Kohly.

Su iniciativa planteaba la creación de un sistema de gratuidades y descuentos de hasta el 60 % en productos y servicios estatales y privados para mayores de 60 años, como una medida práctica para atenuar el impacto de la inflación que devora las pensiones.

Según su testimonio, la propuesta fue reenviada sin respuesta clara entre distintas instancias del aparato estatal.

Primero, un funcionario del gobierno provincial de La Habana lo contactó en mayo para informarle que el documento había sido trasladado a la gobernadora.

Luego, en julio, dos funcionarios del mismo nivel le comunicaron que la propuesta fue derivada al vicegobernador, quien supuestamente dirigía un plan de atención a adultos mayores.

Somoza insistió en que la aplicación de su iniciativa no era competencia de un gobierno provincial, sino del Primer Ministro, pero el expediente terminó perdido en el aparato burocrático.

“Sigo sin saber dónde habrá ido a parar la propuesta ciudadana, con la acentuada sospecha de que debe dormir en cualquier gaveta de buró”, escribió.

El periodista vinculó su denuncia con las recientes palabras del gobernante Díaz-Canel, quien pidió a las autoridades locales “sacudirse de tanta pasividad” ante los problemas que ahogan a la capital, como la basura, los apagones y el desabastecimiento.

Pero Somoza subrayó que la pasividad está precisamente en las estructuras creadas para escuchar al pueblo, convertidas, según dijo, en instrumentos inservibles de una administración desconectada de la realidad.

“La suerte de nuestra propuesta no es un hecho aislado”, advirtió el periodista, e instó a los dirigentes a “aterrizar en la descarnada realidad cubana”, marcada por promesas incumplidas, planes ineficaces y una creciente desconfianza social.

Durante las recientes reuniones del primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) con ministros, jefes militares, altos dirigentes del Buró Político, tras las protestas y cacerolazos que sacudieron la capital recientemente, el gobernante señaló que “los reclamos de la población son legítimos, pero tienen que hacerse en los lugares establecidos: en el Partido, en las instituciones del Gobierno y del Estado.

Al respecto, el periodista cubano José Raúl Gallego analizó en sus redes sociales: “Creo que por primera vez habría que hacerle caso a Díaz-Canel: las protestas hay que dirigirlas hacia allí. Al Partido, al Gobierno, a las estaciones de policía. Ocupar esos espacios que legítimamente le pertenecen a la ciudadanía y hacer que salgan de ahí los que han usurpado el poder por seis décadas y son responsables de todos los problemas de Cuba”.

Durante uno de los encuentros, el mandatario sostuvo que “todos los organismos, instituciones y estructuras partidistas” están volcados a la capital y reconoció que los problemas “son de envergadura” y “no se resuelven en un fin de semana”, por lo que exigió sistematicidad en el trabajo.

También admitió “problemas acumulados de organización” detectados en la actual operación de apoyo.

El llamado a “ordenar las cosas en La Habana” por parte de Díaz-Canel suscitó un alud de indignación y sarcasmo entre los ciudadanos.

Miles de comentarios coincidieron en una idea central: el verdadero desorden no está en las calles, sino en la administración del país.

“Si quieren limpiar, empiecen por el Consejo de Estado”, escribió un usuario en respuesta al mensaje oficial, mientras otro ironizaba: “Después de 66 años de desastre, ahora se acuerdan del orden”.

