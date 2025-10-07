Cubanos denuncian la miseria en La Habana frente a las cámaras del régimen: “Llevamos 36 días sin agua”

Basura y salidero en calle de La Habana

Al menos 27.000 habitantes de varios barrios del municipio habanero de Marianao enfrentan una crítica situación con el abasto de agua, la recogida de basura y los cortes eléctricos, en lo que muchos describen como una crisis humanitaria sostenida.

"Llevamos 36 días sin agua, supuestamente hoy nos van a traer una pipa", denunció una residente ante las cámaras de la televisión nacional, en un reporte de la periodista oficialista Gisela García Rivero.

También señaló los problemas acumulados: "Es el agua, es la basura, es la corriente... Si fuera uno solo, está bien, pero son todos juntos".

Otro vecino apuntó que “el problema más grave es la basura, que la recogen cada 30 días. Cuando recojan la basura, se acaban las enfermedades”.

En estas comunidades se reportan enfermedades febriles, dengue y chikungunya, agravadas por la insalubridad en el entorno.

A esto se suma la falta de medicamentos en el policlínico local, según testimonios recogidos en el citado reporte.

La superintendente de Marianao, Yudelsy Díaz, reconoció que es uno de los consejos populares más afectados en cuanto a la recogida de desechos. Admitió que no ha existido sistematicidad en el servicio y que también persiste “mucha indisciplina social”.

El gobierno impulsa campañas de saneamiento pero se queja de que hay poca participación ciudadana.

Los vecinos dicen estar hastiados tras interminables horas de apagón, falta de agua, y de la imposibilidad de protestar.

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel se refirió el lunes a la falta de participación ciudadana en una jornada de saneamiento convocada por el régimen.

Durante una reunión con altos funcionarios, criticó que en varios municipios de La Habana “no salió nadie a trabajar en la recogida de basura”.

“En Diez de Octubre, Playa, La Lisa... no se trabajó. ¿En esos lugares no hay delegados? ¿No hay coordinadores políticos? Pues que vengan todos a rendir cuentas”, dijo, en una declaración recogida por medios oficiales.

Más de 35.000 metros cúbicos de basura fueron recogidos como parte del operativo, pero todavía más de 1000 circunscripciones siguen sin limpiar, lo que evidencia la falta de un plan sostenible para el saneamiento de la ciudad.

Ante la incapacidad del régimen para garantizar la recogida de desechos se suele responsabilizar a la población de la crisis.