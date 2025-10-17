José Daniel Ferrer pide apoyar protesta en Oriente: “Toda Cuba debe amplificar estos gritos de libertad”

El opositor cubano José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), pidió este viernes a los cubanos apoyar las protestas en Baire, municipio Contramaestre, en la provincia Santiago de Cuba, donde decenas de personas salieron a las calles la noche del jueves para denunciar los apagones, la escasez y la represión del régimen.
En una publicación en Facebook, Ferrer destacó la valentía del pueblo oriental y recordó la historia del Grito de Baire, que dio inicio a la Guerra de Independencia.
“Santiago de Cuba, cansado de opresión y miseria, sale a las calles a protestar contra la dictadura. Allí se dio el histórico Grito de Baire, el 24 de febrero de 1895. Toda Cuba debe amplificar estos gritos de libertad. Habrá nuevos presos políticos; ellos y sus familias necesitarán de todo nuestro apoyo. ¡Abajo la tiranía!”, expresó el opositor.
Ferrer fue excarcelado y desterrado a Estados Unidos esta semana. Actualmente se encuentra en Miami donde comienza otra forma de lucha por la libertad de Cuba. Aseguró que el régimen no podrá “apagar la dignidad del pueblo” y llamó a los cubanos dentro y fuera del país a visibilizar lo ocurrido en el oriente y respaldar a los manifestantes que enfrentan la represión.
Protesta en Baire, Santiago de Cuba
La protesta en Baire comenzó alrededor de las 7:40 p.m. del jueves en varios barrios, donde vecinos salieron a tocar cazuelas y gritar consignas contra el Gobierno tras más de 30 horas sin electricidad ni agua potable.
De acuerdo con testimonios locales, los manifestantes marcharon por calles interiores hasta el Parque Central de Baire, frente a la unidad de la Policía, mientras agentes del Ministerio del Interior y la Seguridad del Estado desplegaban un fuerte operativo.
Durante los primeros minutos de la manifestación, el acceso a Internet fue interrumpido en toda la zona, una práctica habitual del régimen para impedir la difusión de imágenes y testimonios. La conexión se restableció más tarde, y varios residentes lograron compartir videos de lo ocurrido.
El municipio amaneció bajo vigilancia policial, con patrullas y efectivos en puntos estratégicos. Hasta el momento no se han confirmado detenciones, aunque activistas temen una nueva ola de arrestos políticos en respuesta a la protesta.
Preguntas frecuentes sobre las protestas en Cuba y el papel de José Daniel Ferrer
¿Quién es José Daniel Ferrer y qué papel juega en las protestas en Cuba?
José Daniel Ferrer es un opositor cubano y líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU). Ha sido una figura central en la lucha por la libertad y los derechos humanos en Cuba, enfrentándose al régimen a través de protestas pacíficas y denuncias internacionales. Recientemente, pidió apoyo para las protestas en Baire, Santiago de Cuba, y ha sido desterrado a Estados Unidos, desde donde continúa su activismo contra el gobierno cubano.
¿Qué ocurrió en las protestas de Baire, Santiago de Cuba?
Las protestas en Baire comenzaron el jueves por la noche, cuando decenas de personas salieron a las calles para denunciar los apagones, la escasez y la represión del régimen cubano. Los manifestantes tocaron cazuelas y gritaron consignas contra el gobierno, mientras agentes del Ministerio del Interior y la Seguridad del Estado desplegaban un fuerte operativo para controlar la situación. Las protestas simbolizan el creciente descontento del pueblo cubano ante las condiciones de vida y la represión política.
¿Cómo ha respondido el régimen cubano a las protestas y al activismo de Ferrer?
El régimen cubano ha respondido con represión a las protestas y al activismo de Ferrer. Durante las manifestaciones en Baire, cortaron el acceso a Internet para evitar la difusión de información. Ferrer ha sido sometido a detenciones arbitrarias, torturas y finalmente fue desterrado a Estados Unidos. Las autoridades cubanas utilizan estas tácticas para silenciar a los opositores y mantener el control sobre la población.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional ante la situación de José Daniel Ferrer?
La comunidad internacional ha mostrado su apoyo a José Daniel Ferrer, condenando las acciones del régimen cubano y exigiendo su liberación inmediata. Organizaciones como Amnistía Internacional lo han declarado preso de conciencia, y gobiernos como el de Estados Unidos han criticado abiertamente al régimen por su trato hacia Ferrer y otros opositores. Esta presión internacional busca visibilizar la represión en Cuba y promover cambios hacia una mayor democracia y respeto a los derechos humanos.
