Régimen cubano afirma que más de 100 mil personas acudieron a la manifestación oficialista pero la verdad es otra

El régimen cubano aseguró este jueves que más de 100,000 habaneros participaron en una manifestación oficialista realizada en la Tribuna Antiimperialista José Martí, frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Sin embargo, estimaciones independientes basadas en imágenes aéreas del evento sugieren que la cifra real podría ser entre tres y seis veces menor.

En su cuenta oficial en X, el gobierno escribió: “Más de 100,000 habaneros, en nombre del pueblo de #Cuba, levantaron su voz en la histórica Tribuna Antiimperialista para denunciar el genocidio que comete el régimen sionista de Israel con la complicidad de EE. UU., en #Palestina.”

Por su parte, el diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista, repitió la misma cifra en su titular: “Más de 100,000 habaneros, en nombre del pueblo de Cuba, levantaron su voz para denunciar el genocidio contra Palestina”, afirmó el medio, destacando la presencia de Miguel Díaz-Canel y la máxima dirección del país en el acto.

Las imágenes contradicen la cifra oficial

Sin embargo, una estimación visual independiente basada en una fotografía panorámica del evento contradice la versión del Gobierno. Según un análisis realizado con ayuda de la Inteligencia Artificial en busca de criterios de densidad de multitudes, el área ocupada por los asistentes abarcaba aproximadamente entre 200 y 250 metros de largo por 30 a 40 metros de ancho, lo que equivale a una superficie de alrededor de 8,000 metros cuadrados.

Aplicando los estándares internacionales de cálculo de multitudes: Alta densidad (4 personas/m²): unas 32,000 personas, mientras que con media densidad (2 personas/m²) la cifra quedaría en 16,000.

De acuerdo con esos parámetros, la asistencia real habría oscilado entre 15,000 y 30,000 personas, una cifra muy por debajo de los 100,000 proclamados por los medios estatales.

Propaganda y control de imagen

El acto fue encabezado por Díaz-Canel y contó con la participación de pioneros, estudiantes palestinos que cursan Medicina en Cuba y representantes de la llamada “sociedad civil socialista”. El Gobierno lo presentó como una muestra de respaldo “del pueblo cubano” a la causa palestina y como una denuncia “contra el genocidio israelí con la complicidad de Estados Unidos”.

Sin embargo, numerosos observadores y usuarios en redes sociales cuestionaron el carácter espontáneo de la movilización, señalando que muchas de estas concentraciones son organizadas bajo orientación de centros de trabajo, escuelas y universidades, y que la asistencia suele ser obligatoria.

La diferencia entre las cifras oficiales y las estimaciones independientes refleja nuevamente la manipulación del discurso oficial cubano en torno a la participación popular. Mientras el régimen intenta proyectar una imagen de cohesión y respaldo, las imágenes y los cálculos objetivos vuelven a dejar al descubierto la brecha entre la propaganda y la realidad.

Gobierno cubano moviliza transporte en medio de escasez de combustible

El otro punto es que en Cuba no hay combustible, pero desde tempranas horas de la mañana los participantes fueron concentrados en la Tribuna Antimperialista "José Martí". En medio de una profunda crisis económica y energética, con frecuentes apagones y paralización del transporte público en muchas zonas del país, el acto contó con un notable despliegue de medios estatales.

De hecho, existieron múltiples denuncias en redes sociales sobre el uso de ómnibus escolares y laborales para trasladar a los asistentes, mientras miles de ciudadanos carecen diariamente de transporte para sus actividades cotidianas.

