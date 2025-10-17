Hombre pierde la vida por una descarga eléctrica en Baracoa

Vídeos relacionados:

Un trágico suceso ha conmocionado en las últimas horas a la comunidad de Cabacú, en el municipio Baracoa, en Guantánamo: la muerte de un residente de esa localidad a causa del impacto de un rayo durante una tormenta eléctrica que se registró el miércoles en la zona.

El hombre, conocido como Papín y trabajador del matadero local, se encontraba en su casa en Vega Larga cuando una descarga eléctrica cayó sobre un poste en el exterior, la corriente rebotó y lo alcanzó dentro de la vivienda, provocando su muerte en el acto, según reveló una fuente al influencer Luis Suárez.

En un reporte inicial sobre el incidente en su perfil de Facebook, Suárez dio a conocer que el señor estaba dentro del domicilio cuando fue impactado por el rayo, sin más detalles.

Una fuente a la que tuvo acceso el influencer dio a conocer pormenores sobre lo ocurrido. Explicó que la víctima estaba cocinando en su casa y tenía en la mano una espumadera o cucharón, cuando se produjo una descarga en un poste afuera que, al parecer, “transmitió electricidad hasta la cocina eléctrica y, al tener contacto con él, lo electrocutó”.

Según la versión de esa persona, la esposa del hombre “estaba a su lado, pero no pudo hacer nada; le dio reanimación porque es enfermera del hospital, pero murió instantáneamente; no sufrió quemaduras, parece que fue un ataque al corazón”.

Otros residentes en la localidad guantanamera también aseguraron que el incidente ocurrió dentro de la propia casa del fallecido, dato que algunas personas pusieron en duda.

Sin embargo, según expertos, “un rayo puede hacer contacto directo con un objeto, rebotar (descarga lateral) hacia una persona que está cerca o en contacto con este, o que la corriente viaje a través del suelo hasta una persona e incluso se transfiera de una persona a otra, si ambas están en contacto con la fuente de energía”.

Familiares del hombre fallecido en Cabacú y personas que lo conocieron manifestaron gran pesar por su inesperado deceso y las terribles circunstancias en que ocurrió.

Hasta el momento, ni las autoridades ni los medios de comunicación oficiales de la provincia han informado sobre el lamentable suceso.

En los comentarios de las publicaciones, usuarios afirmaron que han tenido lugar al menos dos hechos similares en el municipio en menos de dos meses.

El miércoles, se registró una tarde lluviosa y de relámpagos en la Villa Primada de Cuba, informó Radio Baracoa. Mientras, una tormenta local severa reportada en la comunidad de Romelié, en el municipio Manuel Tames, pasadas las seis de la tarde, derribó árboles y ocasionó daños en viviendas y en el servicio eléctrico y telefónico.

Las autoridades habían advertido previamente que se pronosticaban intensas lluvias en la provincia en las siguientes 48 horas.

Muertes por descargas eléctricas en Cuba en 2025

Un estudio del Instituto de Geodesia y Astronomía (IGA) de Cuba reveló que las tormentas eléctricas han provocado al menos 1,892 muertes en Cuba entre 1987 y 2023, con un promedio de 51 fallecimientos por año.

Pese a que la tendencia ha sido decreciente (69 muertes anuales en los 90, 56 en los 2000; 37 en la década de 2010), los riesgos continúan siendo altos.

A inicios de este mes se reportó un fatal evento en el poblado rural de Cupey, en el municipio Moa, provincia de Holguín, en el que perdieron la vida tres jóvenes y otras cuatro personas resultaron heridas a causa del impacto de un rayo.

En el transcurso de este año se han registrado otros accidentes mortales provocados por descargas eléctricas. A continuación, una cronología de algunos de los eventos confirmados:

Junio – Bauta, Artemisa: Dos adolescentes de 13 y 16 años fallecieron tras ser alcanzados por una descarga eléctrica mientras jugaban fútbol al aire libre durante una tormenta eléctrica.

Agosto – Manicaragua, Villa Clara: Tres niños murieron y una resultó herida por un rayo caído durante una tormenta vespertina.

Agosto – Colón, Matanzas: Una mujer de 42 años falleció tras recibir el impacto de un rayo mientras realizaba labores agrícolas en las cercanías de la comunidad La Luisa.

Septiembre – Ciudad de Holguín: Un hombre perdió la vida tras una descarga eléctrica en la terraza de su vivienda, cuando manipulaba una viga que accidentalmente hizo contacto con cables de alta tensión.

Además, en julio, un grupo de jóvenes estuvo a punto de ser alcanzado por un rayo mientras jugaban fútbol bajo la lluvia en Ciego de Ávila. Fue una “imprudencia que podría costarles la vida”, dijo entonces el meteorólogo Frank Fernández Castañeda.

