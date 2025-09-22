Congresista aclara que la Guardia Nacional no será desplegada en Miami

Vídeos relacionados:

El congresista republicano Carlos Giménez aseguró este viernes que el Gobierno de Donald Trump no tiene previsto desplegar la Guardia Nacional en Miami, y atribuyó a un error del director del FBI, Kash Patel, las versiones que circularon al respecto.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el legislador que representa un distrito del sur de Florida y es de origen cubanoamericano afirmó que habló con la Oficina del Fiscal General para confirmar que no hay planes de militarizar las calles de la ciudad. “Miami no es Chicago ni San Francisco —y nunca lo será”, escribió.

Según subrayó la agencia EFE, la confusión surgió luego de que, durante una audiencia en el Senado, el director del FBI, Kash Patel, declarara erróneamente que el despliegue de la Guardia Nacional en Miami ya estaba en marcha, lo que generó inquietud entre algunos sectores locales.

En los últimos meses, ciudades como Los Ángeles, Washington D.C. y Memphis sí han registrado presencia de efectivos de la Guardia Nacional, como parte de una política federal de mano dura contra la inmigración y el crimen en jurisdicciones gobernadas por demócratas.

Estas decisiones han intensificado el debate nacional en torno a la militarización de espacios urbanos y sus posibles repercusiones en los derechos civiles.

