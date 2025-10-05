“El turismo está vivo y coleando”: Ministro cubano defiende el modelo hotelero en un país a oscuras

Vídeos relacionados:
El ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, aseguró que la industria turística en Cuba “está viva y coleando”, pese a los apagones, el desplome de visitantes y las críticas a la construcción de hoteles de lujo en medio de la crisis económica.
En una entrevista con la BBC, García Granda afirmó que el sector se mantiene como “el motor económico del país” y responsabilizó a las sanciones de Estados Unidos y a la pandemia de haber frenado la recuperación del turismo.
“En el primer mandato de Trump se tomaron 263 medidas contra Cuba, la mayoría destinadas a destruir el turismo”, declaró el funcionario.
El ministro señaló que el gobierno ha logrado detener la caída del sector y que las estadísticas del segundo trimestre del año mostrarán una mejoría.
Sin embargo, según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) en Facebook, hasta agosto de 2025 arribaron al país 1,791,363 viajeros, lo que equivale al 84,3 % respecto al mismo período de 2024, es decir, 332,910 visitantes menos, clara evidencia del desplome del sector que desmiente las declaraciones del titular del ramo.
Según su versión, la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo y la prohibición de cruceros estadounidenses afectaron directamente el flujo de visitantes.
Lo más leído hoy:
Sin embargo, mientras el gobierno insiste en defender su estrategia, la realidad de la isla muestra otro panorama.
Los hoteles de lujo siguen iluminados en ciudades donde millones de cubanos sufren apagones diarios, falta de agua y escasez de alimentos.
Las críticas apuntan especialmente al hotel Torre K, la torre más alta del país, vista por muchos habaneros como símbolo del contraste entre el derroche y la necesidad.
“Con tantos hoteles vacíos y barrios sin electricidad, no entiendo para qué necesitamos otro rascacielos”, cuestionó una estudiante de arquitectura entrevistada por el medio británico.
Otros ciudadanos señalaron que el dinero invertido en nuevas edificaciones debería destinarse a reparar el sistema eléctrico o a mejorar el abastecimiento básico.
García, en cambio, defendió el proyecto y negó que haya frustración social.
Aseguró que el turismo se sostiene gracias a la inversión extranjera —“más del 70% proviene de empresas internacionales”— y que los trabajadores del sector “valoran positivamente las nuevas instalaciones”.
“Sí, puede haber indignación, pero el pueblo sigue luchando, sigue trabajando”, afirmó.
Mientras el ministro promete que “los hoteles se llenarán” y que el turismo “ayudará a sacar al país de la crisis”, la mayoría de los cubanos sigue midiendo la prosperidad por la cantidad de horas con electricidad o por el precio del arroz, más que por el brillo de los nuevos complejos hoteleros.
Preguntas frecuentes sobre el turismo en Cuba y su impacto en la población
¿Cómo justifica el gobierno cubano la inversión en hoteles de lujo en medio de la crisis?
El gobierno cubano, a través del ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, defiende la inversión en hoteles de lujo argumentando que el turismo es el "motor económico del país" y que dicha inversión es necesaria para atraer divisas y reactivar la economía. Sin embargo, esta estrategia ha sido criticada por priorizar el confort de los turistas mientras la población enfrenta apagones y escasez de servicios básicos.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para proteger el sector turístico durante los apagones?
Los hoteles y servicios turísticos en Cuba cuentan con generadores eléctricos propios, lo cual fue asegurado mediante una fuerte inversión estatal. Esta medida busca garantizar que los apagones no afecten al turismo, destacando una clara prioridad del gobierno hacia este sector, a pesar de la crisis energética que afecta al resto de la población.
¿Cuál ha sido el impacto de las sanciones de EE.UU. en el turismo cubano?
El ministro de Turismo, García Granda, atribuye el declive del turismo, en parte, a las medidas tomadas por la administración Trump, que incluyeron restricciones a los cruceros y la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Estas sanciones han afectado directamente el flujo de visitantes, complicando la recuperación del sector.
¿Por qué el gobierno cubano sigue priorizando el turismo a pesar de la crisis económica?
El gobierno cubano considera al turismo como una fuente crucial de ingresos en divisas, necesarias para impulsar la economía. Sin embargo, esta estrategia ha sido criticada por no resolver las deficiencias estructurales del país y por priorizar la inversión en infraestructuras turísticas mientras sectores esenciales como la energía y la salud pública son desatendidos.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.