Un cubano de Estados Unidos, Brian Acosta (@elcangri.99), compartió en TikTok un video que ha generado un intenso debate entre sus seguidores, al mostrar los avances en la construcción de su casa en Cuba. En la publicación, el creador escribió: “Preparando el palomar. En unos años me retiro”.

El video, que muestra distintas etapas de la reparación —pisos recién colocados, paredes pintadas y un portal bajo la lluvia—, acumula miles de reproducciones y más de 1.600 “me gusta”. Aunque a simple vista parece una publicación cotidiana, las reacciones no tardaron en convertirla en una conversación sobre el sueño de muchos emigrados: regresar a Cuba algún día.

Entre los comentarios, algunos felicitaron a Brian por su esfuerzo. “Ya la mía está lista con todos los fierros”, escribió un usuario. “Yo en diciembre fuap”, bromeó otro, mientras alguien más agregó: “En enero nos retiramos, bendiciones mi hermano”. Sin embargo, no todos compartieron el mismo entusiasmo. “Yo me voy a retirar, pero no para Cuba, para España. Cuba está en candela, hay pobreza extrema y no hay calidad de vida”, opinó otro internauta.

Las respuestas reflejan una mezcla de sentimientos que va desde la nostalgia hasta la resignación. Algunos usuarios recordaron que, pese al deseo de volver, las condiciones en la isla siguen siendo difíciles. “Qué lástima que uno no pueda regresar al país de uno”, comentó una seguidora, mientras otros afirmaron que prefieren quedarse en el extranjero, aunque el costo de vida sea alto, antes que enfrentar la crisis cubana.

Brian no ofreció más detalles sobre si planea regresar definitivamente, pero su publicación reavivó un debate común entre los cubanos que han emigrado: la idea de “retirarse” en su tierra, frente a la realidad económica y social que viven sus familiares dentro de la isla.

Con un tono despreocupado, el video de @elcangri.99 se ha convertido en algo más que una simple muestra de una obra en construcción. Para muchos, representa la ilusión —y también la contradicción— de quienes sueñan con volver a Cuba, pero saben que el regreso no siempre significa una vida mejor.

