¡Lo mejor que verás hoy! Este gringo quiso imitar a los cubanos… y el resultado triunfa en TikTok

Un divertido video publicado en TikTok se ha vuelto viral por mostrar a un trabajador estadounidense —el típico “gringo”— intentando imitar el peculiar ritmo y acento con el que, según él, hablan sus compañeros cubanos en una obra de construcción.

En las imágenes, compartidas por el usuario @anniel.pupo, se ve al obrero estadounidense gesticulando con entusiasmo mientras intenta imitar la manera acelerada y enredada con la que hablan los cubanos, pero exagerándola hasta el punto de que no se le entiende absolutamente nada. Entre risas, los cubanos que lo graban le responden en inglés: “You have to speak Spanish, bro!” (¡Tienes que hablar español, hermano!).

El video, con el texto superpuesto “El gringo diciendo cómo hablan los cubanos que él no entiende”, ha generado miles de reacciones en redes sociales, especialmente entre la comunidad cubana en Estados Unidos, que se ha sentido identificada con el choque cultural y lingüístico que suele surgir en los trabajos donde conviven cubanos, mexicanos y estadounidenses.

Además del tono humorístico, el video pone de manifiesto la barrera idiomática que enfrentan muchos inmigrantes en su día a día, pero también cómo el humor se convierte en puente para la convivencia entre culturas.

En los comentarios, muchos usuarios reconocen que el acento cubano puede ser difícil de entender para quienes no están familiarizados con él.

“¡Los cubanos hablamos como si estuviéramos en una competencia de velocidad!”, bromeó un internauta. Otro comentó: “¡Así mismo son ustedes, compadre, ni el Google Translate los entiende!”.

Lo más leído hoy:

El clip ha acumulado miles de visualizaciones en pocas horas y continúa siendo compartido como una muestra del humor espontáneo que surge entre trabajadores hispanos en Estados Unidos.

Preguntas frecuentes sobre el fenómeno cultural cubano en redes sociales