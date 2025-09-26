Abejas Memes dice en entrevista con Otaola que no es amigo de Eduardo Antonio y le llueven críticas

Abejas Memes fue invitado a desayunar con Alexander Otaola en El Mañanero y sorprendió a muchos por la forma en que permitió que el presentador se burlara abiertamente de Eduardo Antonio.

Cuando Otaola le preguntó cómo era su colaboración con El Divo la respuesta de Abejas Memes dejó sin palabras a muchos seguidores que los han visto en más de una oportunidad compartir videos y actuaciones en aparente complicidad.

“Nosotros nos vemos, por ejemplo, un día hacemos un video porque a la gente le gusta esa historia que formamos allí, hacemos un video y ya. Nosotros nos vemos un momentico y ya no es que sea mi amigo ni esté con él todo el tiempo”, aseguró el comediante.

Abejas Memes dejó entrever que sus presentaciones en shows de El Divo han sido para “irse acostumbrando” a la dinámica de Miami.

A lo largo de la entrevista Abejas Memes rió con las burlas de Otaola hacia El Divo, incluso el presentador insinuó que Eduardo se lo “quería comer”, que quería serle infiel a su esposo Roy con Abejas Memes y hasta le preguntó si le había ofrecido hacer un trío. El comediante y creador de contenido respondió entre risas que todavía no se lo habían propuesto.

En publicaciones en Instagram, a raíz de estas declaraciones de Abejas Memes, fueron muchos los internautas que lo criticaron: “Ahora mismo. Sin palabras”; “No me gustó su comentario sobre Eduardo, lo veía otro tipo de persona”; “¡Qué mal! Ahora vas pidiendo el último y pa’ atrás Abejas Memes, qué decepción”; “Tremenda falta de tacto. Que mal lo hizo con Eduardo Antonio”; “Abejas de momento no te consumo más”; “Que carencia de ética y de valores”; “¿Serio que dijo eso? Que bajo, sucio, cuando tú piensas que lo vistes todo”; “Con amigos como ese no hacen falta enemigos”.

Lo más leído hoy:

Luego de las palabras de Abejas Memes en la entrevista con Otaola, CiberCuba contactó con Eduardo Antonio y este se mostró indignado y también dolido: “Todo el mundo le ha dicho malagradecido por cómo permitió que Otaola hablara mal de mí y él como afirmando con la cabeza las cosas y no dijo nada. Yo a ese tipo le he dado trabajo aquí en mis shows. Le he dejado utilizar mi imagen para su contenido en las redes y para anunciar negocios y fue a sentarse con Otaola para hablar mal de mí”.

Preguntas frecuentes sobre la controversia entre Abejas Memes, Eduardo Antonio y Alexander Otaola