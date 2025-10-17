EE.UU. ataca otro bote en el Caribe: Por primera vez se reportan sobrevivientes

Vídeos relacionados:

El ejército de Estados Unidos lanzó un nuevo ataque contra una embarcación sospechosa de narcotráfico en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela.

“El Ejército estadounidense atacó este jueves otro barco en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela”, informó CBS News, añadiendo que “por primera vez se reportan sobrevivientes”.

El ataque, realizado por miembros del Comando Sur, es el sexto operativo conocido en la región desde el mes pasado, y el primero en el que no fallecen todos los ocupantes.

La información trascendió a través de información difundida por funcionarios estadounidenses a través de medios estadounidenses, así como las agencias Reuters y EFE.

Las autoridades no han precisado cuántas personas viajaban a bordo ni el número exacto de heridos o sobrevivientes.

El Pentágono no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios, señalaron Reuters y CBS News.

Lo más leído hoy:

Desde el inicio de esta ofensiva militar, al menos 27 personas han muerto en cinco ataques previos en aguas cercanas a Venezuela.

Un patrón de ataques y la justificación de Washington

El gobierno del presidente Donald Trump ha justificado estas operaciones bajo el argumento de que Estados Unidos mantiene “un conflicto armado no internacional” con organizaciones narcoterroristas asentadas en Venezuela, lo que -según la administración republicana- legitima el uso de la fuerza militar.

Trump ha publicado en su cuenta de Truth Social videos de algunos ataques anteriores, describiendo a los fallecidos como “narcotraficantes” y asegurando que las embarcaciones destruidas transportaban drogas.

Sin embargo, en esta ocasión el mandatario no ha difundido ninguna publicación sobre el ataque, lo que marca una diferencia respecto a anteriores operativos, que solía anunciar personalmente o mostrar en video.

EFE y CBS coinciden en que el episodio no fue comunicado oficialmente, y que las informaciones disponibles provienen únicamente de funcionarios estadounidenses bajo condición de anonimato.

Esa falta de información ha alimentado la incertidumbre sobre lo ocurrido.

No se ha revelado la identidad de los sobrevivientes, ni si fueron rescatados por fuerzas estadounidenses o por otras embarcaciones en la zona.

Tampoco se conocen los detalles del enfrentamiento ni el destino del barco atacado.

La CIA y las operaciones encubiertas en Venezuela

El nuevo ataque se produce un día después de que Trump confirmara que había autorizado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar operaciones encubiertas en Venezuela, citando motivos de “combate al narcotráfico y control migratorio”.

“¿Por qué autorizó a la CIA a entrar en Venezuela?”, preguntó un periodista durante una conferencia en la Casa Blanca.

Trump respondió: “En realidad, lo autoricé por dos razones. Primero, han vaciado sus cárceles hacia Estados Unidos. Y la otra razón son las drogas. Tenemos mucha droga entrando desde Venezuela”.

En Caracas, el anuncio fue recibido como una amenaza directa.

El presidente Nicolás Maduro acusó a Washington de intentar derrocarlo y advirtió que se prepara para “declarar el estado de emergencia ante una agresión estadounidense”.

Durante un acto público, Maduro declaró: “El Gobierno de Estados Unidos decide mandar a la CIA para Venezuela. Jamás ningún Gobierno anterior, desde que la CIA existe, dijo públicamente que mandaba a la CIA a matar, a derrocar y acabar a los países”.

Escalada militar en el Caribe

El conflicto diplomático se desarrolla en paralelo a un despliegue militar sin precedentes.

Desde agosto, el Comando Sur del Ejército estadounidense ha incrementado su presencia en el Caribe con destructores equipados con misiles guiados, un submarino nuclear, aviones F-35, bombarderos estratégicos B-52 y unos 10,000 efectivos.

El miércoles, dos bombarderos B-52 procedentes de Luisiana sobrevolaron a unos 240 kilómetros al norte de la costa venezolana.

Un alto funcionario estadounidense calificó la maniobra como “una demostración de fuerza”.

Paralelamente, unidades de élite de aviación de Operaciones Especiales del Ejército realizaron vuelos de entrenamiento en el sur del mar Caribe, cerca de plataformas petroleras y de gas, según The Washington Post.

Tensiones crecientes y denuncias cruzadas

El gobierno de Caracas acusa a Washington de intentar provocar un cambio de régimen.

Maduro comparó la situación con las operaciones encubiertas de la CIA en América Latina durante el siglo XX: “En Venezuela no hay golpes de Estado organizados por la CIA, que tanto nos recuerdan a las 30.000 personas desaparecidas en los golpes de Estado en Argentina y en Chile con Pinochet”.

Por su parte, la administración Trump sostiene que las acciones buscan desmantelar redes de narcotráfico vinculadas al Cartel de los Soles, que Washington asocia con altos mandos militares venezolanos.

El despliegue militar estadounidense comenzó pocos días después de que la justicia de Estados Unidos aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro.