Trump interpone otra demanda millonaria por difamación contra el New York Times

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó nuevamente una demanda por difamación de 15.000 millones de dólares contra The New York Times, después de que un juez federal desestimara la versión anterior por su extensión excesiva.

La nueva querella fue interpuesta el jueves ante el Tribunal del Distrito Medio de Florida, en Tampa, e incluye acusaciones contra el diario, tres de sus periodistas y la editorial Penguin Random House, a la que Trump responsabiliza de publicar un libro que, según él, difunde afirmaciones falsas sobre su fortuna y su gestión empresarial, informó Fox News.

El equipo legal del mandatario sostiene que The New York Times incurrió en difamación en dos artículos publicados en 2024 y en el libro “Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success”, escrito por los reporteros Susanne Craig y Russ Buettner.

Ambos periodistas, junto con Peter Baker y la propia editorial, figuran como demandados.

El periodista Michael S. Schmidt, que había sido incluido en la primera versión de la demanda, fue retirado del nuevo documento, que cumple ahora con el límite de 40 páginas establecido por el juez, tras haber sido rechazado el texto original de 85 páginas.

“El presidente Trump continúa haciendo responsable a la prensa falsa mediante esta poderosa demanda contra el New York Times, sus reporteros y Penguin Random House”, señaló un portavoz de su equipo legal en declaraciones a Fox News Digital.

Trump reclama 15.000 millones de dólares en compensaciones, además de daños punitivos, alegando que las publicaciones afectaron su reputación y fueron parte de lo que él considera una campaña de difamación sistemática durante y después de su presidencia.

Un portavoz de The New York Times rechazó las acusaciones y calificó la demanda como “infundada y carente de mérito”.

“Nada ha cambiado hoy. Este es solo otro intento de intimidar a la prensa independiente y generar atención mediática. El Times no se dejará amedrentar”, dijo el representante del periódico.

Por su parte, un vocero de Penguin Random House aseguró que “esta segunda demanda sigue siendo igualmente infundada” y reafirmó el apoyo de la editorial a los autores y a “los principios fundamentales de la Primera Enmienda”.

La demanda contra el New York Times se suma a una serie de acciones legales emprendidas por Trump contra grandes medios estadounidenses, entre ellos ABC News, CBS News y The Wall Street Journal, por presunta difamación y manipulación informativa.

El expresidente ya logró acuerdos multimillonarios con algunos de estos medios. En diciembre pasado, ABC News pagó 15 millones de dólares y se disculpó públicamente tras afirmar erróneamente que Trump había sido “hallado culpable de violación” en lugar de “abuso sexual”. La cadena también asumió un millón adicional en costos legales.

En julio, el conglomerado Paramount Global, propietario de CBS, acordó un pago de hasta 30 millones de dólares para cerrar una demanda de Trump por “interferencia electoral” relacionada con una entrevista emitida en el programa 60 Minutes a la entonces vicepresidenta Kamala Harris.

En esta nueva acción judicial, Trump alega que los reportajes del Times sobre su papel como estrella del programa The Apprentice y sobre presuntas maniobras fiscales irregulares constituyen difamación maliciosa destinada a dañar su imagen pública y política.

El presidente insiste en que The New York Times ha mantenido una cobertura “parcial y politizada” desde antes de su llegada a la Casa Blanca y que “la prensa corrupta debe rendir cuentas ante la ley”.

La causa será evaluada en las próximas semanas por la corte federal de Tampa. Los expertos legales anticipan un proceso prolongado, con posibles apelaciones si el tribunal decide nuevamente desestimar la demanda.

Mientras tanto, el caso refuerza la estrategia de Trump de presentarse como víctima de los medios y mantener una narrativa de confrontación directa con la prensa tradicional, una de las constantes de su discurso político desde 2016.

Esta semana el mandatario arremetió contra la revista Times, por haber publicado lo que consideró "la peor foto" suya "de la historia"