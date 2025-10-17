EE.UU. habría rechazado plan secreto que proponía la salida gradual de Maduro en tres años; mientras Venezuela lo niega

Vídeos relacionados:

La Casa Blanca habría rechazado una propuesta presentada por funcionarios del gobierno venezolano que contemplaba una transición política gradual y la eventual renuncia del presidente Nicolás Maduro en un plazo de tres años, según confirmó un exfuncionario del gobierno estadounidense a la agencia AP.

De acuerdo con la información, el plan proponía que Maduro abandonara el poder en 2028 y transfiriera la autoridad a su actual vicepresidenta, Delcy Rodríguez, quien completaría el mandato presidencial hasta enero de 2031.

El esquema incluía el compromiso de que Rodríguez no se postularía a la reelección.

Sin embargo, el gobierno del presidente Donald Trump habría rechazado la propuesta, por considerar que “carece de legitimidad” y que el régimen de Maduro sigue operando como un “estado narcoterrorista”.

Según la fuente citada por AP, la iniciativa habría surgido desde altos niveles del oficialismo venezolano en un intento por aliviar la presión de Washington, luego de las sanciones, el endurecimiento diplomático y los recientes movimientos militares estadounidenses en el Caribe.

Sin embargo, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, desmintió este jueves que haya negociado con Estados Unidos la supuesta salida del presidente del poder.

"FAKE!! Otro medio que se suma al basural de la guerra psicológica contra el pueblo venezolano. No tienen ética ni moral, y favorecen exclusivamente la mentira y la carroña", afirmó Rodríguez en Telegram refiriéndose a un primer artículo publicado por el Miami Herald, y aseguró que "La revolución bolivariana cuenta con un alto mando político militar compacto y unido en torno a la voluntad del pueblo".

En las últimas semanas, la administración Trump ha autorizado operaciones antinarcóticos en aguas internacionales próximas a Venezuela, incluyendo ataques contra embarcaciones sospechosas de contrabando, y ha desplegado tres destructores de misiles Aegis frente a las costas del país sudamericano.

Los informes sobre el plan fueron difundidos inicialmente por el Miami Herald y confirmados más tarde por AP. La Casa Blanca no ha emitido comentarios oficiales sobre el caso.

Durante un acto televisado este jueves, Maduro calificó las versiones como un “intento de dividir al pueblo” y ridiculizó la idea de que su vicepresidenta formara parte de un acuerdo de sucesión.

“¿Alguien puede creer que la CIA no está operando en Venezuela desde hace 60 años? ¡Por favor!”, ironizó el mandatario, aludiendo a la confirmación de Trump de que la agencia de inteligencia estadounidense fue autorizada a operar en territorio venezolano.

El supuesto plan filtrado surge en un contexto de máxima tensión entre Caracas y Washington, tras el endurecimiento de las sanciones financieras y las acusaciones de narcoterrorismo contra altos funcionarios del chavismo.

Desde el inicio del segundo mandato de Trump, el gobierno estadounidense ha advertido que no reconocerá ningún proceso electoral ni transición política que no implique la salida inmediata de Maduro y la convocatoria a elecciones libres bajo supervisión internacional.

En medio de las versiones, Maduro mantiene un discurso desafiante: insiste en que “Venezuela no se rendirá” y denuncia que Estados Unidos intenta provocar una guerra regional para apropiarse de los recursos petroleros del país.

La realidad, sin embargo, muestra a un régimen cada vez más presionado, con una economía colapsada, protestas por hambre y apagones, y con su principal aliado —Cuba— también enfrentando un deterioro sin precedentes.