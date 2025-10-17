Díaz-Canel insinúa respaldo militar a Maduro: “Por Venezuela habrá que darlo todo”

Vídeos relacionados:

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, manifestó este jueves su respaldo al régimen de Nicolás Maduro, tras la confirmación de que Estados Unidos autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas dentro del territorio venezolano.

En una publicación en su cuenta oficial de Facebook, el mandatario cubano evocó frases de José Martí y Fidel Castro para justificar su apoyo al chavismo y a su aliado político en Caracas.

“En momentos en que el imperio y su desatinado cabecilla aprueban operaciones encubiertas de la CIA contra Venezuela, expresamos nuestra solidaridad con ese pueblo hermano y, especialmente, con su Presidente Nicolás Maduro”, escribió Díaz-Canel.

“Hoy Cuba tiene más presente que nunca las frases de Martí: ‘Deme Venezuela en qué servirla, ella tiene en mí a un hijo’, y de Fidel: ‘Por Venezuela habrá que darlo todo’”, añadió Díaz-Canel en su mensaje.

La referencia a “darlo todo” se interpreta como una insinuación de respaldo militar o logístico de Cuba a Venezuela, país que ha recibido apoyo de La Habana en materia de inteligencia, asesoramiento y entrenamiento militar.

Díaz-Canel concluyó su mensaje afirmando que “Venezuela y su fusión popular, militar y policial vencerán una vez más las amenazas y acciones del imperio”, en clara alusión a Estados Unidos.

Escalada de tensiones entre Caracas y Washington

Las palabras del dirigente cubano se producen tras las declaraciones de Donald Trump, quien confirmó que autorizó a la CIA a ejecutar operaciones secretas contra estructuras vinculadas al narcotráfico dentro de Venezuela.

La orden otorga a la agencia facultades para actuar de manera independiente o en coordinación con el Comando Sur en el Caribe. Trump aseguró que la medida pretende frenar el flujo de drogas y de migrantes irregulares hacia Estados Unidos.

Maduro responde en “inglés bolivariano”

Maduro reaccionó con un mensaje en su peculiar “inglés bolivariano”, pidiendo evitar una guerra: “Not war, peace” (“No a la guerra, paz”).

Acusó a Washington de impulsar un nuevo “intento de cambio de régimen”, evocando los golpes de Estado promovidos por la CIA en América Latina durante el siglo XX.

“El pueblo de América Latina no quiere, no necesita y repudia los golpes de Estado de la CIA”, declaró Maduro, antes de llamar a los estadounidenses a movilizarse “para evitar una guerra en el Caribe”.

La creciente fricción entre Caracas y Washington reaviva los temores de una nueva fase de confrontación en América Latina, con Cuba y Venezuela como ejes de resistencia frente a Estados Unidos.

Díaz-Canel en su mensaje del jueves no solo ratifica la alianza política y militar entre La Habana y Caracas, sino que se alinea directamente con el discurso de Maduro, mientras ambos regímenes enfrentan fuertes sanciones internacionales y denuncias por violaciones de derechos humanos.

