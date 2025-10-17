EE.UU. acusa a John Bolton de filtrar información clasificada y retener documentos secretos

El exasesor de Seguridad Nacional John Bolton fue acusado formalmente de filtrar y retener información clasificada

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este jueves que un gran jurado federal imputó al exasesor de Seguridad Nacional John Bolton por 18 cargos vinculados al manejo indebido de información de defensa nacional.

La acusación incluye ocho cargos por transmisión ilegal de información clasificada y 10 por retención no autorizada de documentos secretos.

Según el comunicado oficial, Bolton, de 76 años, habría enviado materiales de alto secreto desde cuentas personales de correo y mensajería, revelando inteligencia sobre posibles ataques, adversarios extranjeros y relaciones diplomáticas sensibles.

Además, el exfuncionario habría conservado en su domicilio documentos con datos sobre líderes de países rivales y métodos de obtención de información.

La fiscal general Pamela Bondi afirmó que “no hay dos sistemas de justicia en Estados Unidos” y que “quien abuse del poder y ponga en riesgo la seguridad nacional será responsabilizado”.

El director del FBI, Kash Patel, destacó que la investigación se basó en “trabajo meticuloso” de agentes que actuaron “sin miedo ni favoritismos”, y advirtió que “la instrumentalización de la justicia no será tolerada”.

La fiscal del Distrito de Maryland, Kelly O. Hayes, señaló que el caso demuestra el compromiso de su oficina con la protección de la seguridad nacional, mientras que el agente especial William J. DelBagno subrayó que “quienes juran proteger información clasificada deben rendir cuentas si violan esa confianza”.

De ser hallado culpable, Bolton enfrenta hasta 10 años de prisión por cada uno de los 18 cargos.

La Oficina Local del FBI en Baltimore lideró la investigación, y la causa será procesada por fiscales del Distrito de Maryland y de la División de Seguridad Nacional.

El Departamento de Justicia recordó que la acusación es una alegación y que Bolton se presume inocente hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal federal.

Bolton fue el tercer Asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, y ocupó el cargo durante 17 meses (de abril de 2018 a septiembre de 2019).

Su gestión estuvo marcada por constantes y fuertes desacuerdos con el presidente en temas clave de política exterior, como Irán, Corea del Norte, Afganistán y, notablemente, Venezuela, donde Trump lo acusó de haberse "pasado de la raya".

La relación terminó abruptamente cuando Trump pidió su renuncia públicamente en Twitter.

El deterioro de las relaciones se profundizó cuando en junio de 2020, Bolton publicó su controvertido libro de memorias The Room Where It Happened (La habitación donde sucedió), sobre su periodo como Asesor de Seguridad Nacional de Trump.

El volumen describe al presidente como incompetente y corrupto, detallando un proceso de toma de decisiones "estrambótico" y en ocasiones corrupto.

Las memorias sugieren que Trump se habría valido de la política exterior para su propio beneficio electoral, poniendo en duda su capacidad para ejercer el cargo.

