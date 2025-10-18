La joven cubana Ashlynyani, conocida en TikTok como @cubanita.yani3, compartió un video que se ha vuelto viral al mostrar el momento en que recibe su residencia permanente en Estados Unidos, tras seis meses de espera.

En el clip, la joven abre su buzón, encuentra el sobre con el documento y, con mucha alegría, lo besa mientras escribe: “Gracias Diosito. Por fin llegó el gran día, después de seis meses”. La escena, sencilla y emotiva, rápidamente conquistó a miles de usuarios en la plataforma.

Ashlynyani explicó en los comentarios que entró al país mediante CBP One y que obtuvo su residencia por ajuste de estatus cubano, uno de los caminos más comunes para los migrantes de la isla que logran establecerse legalmente en Estados Unidos.

El video desató una ola de mensajes de felicitación y esperanza entre otros cubanos que aún esperan sus documentos. “Yo llevo más de 200 días después de las huellas y nada, pero me alegra ver que están llegando”, escribió una seguidora. Otro comentó: “Cada vez que veo videos así me lleno de fe”.

Entre las preguntas, varios usuarios quisieron saber si la cubana había tenido entrevista o si su caso estaba cerrado. Ella aclaró que había resuelto todo con ayuda de una abogada antes de aplicar, un detalle que muchos consideraron clave para el éxito del proceso.

La publicación superó las cuatro mil interacciones y se convirtió en uno de los videos más comentados entre la comunidad cubana en TikTok. Para muchos, la historia de Ashlynyani representa un motivo de inspiración y un recordatorio de que, con paciencia, los sueños migratorios también se cumplen.

