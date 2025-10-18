La joven cubana Ashlynyani, conocida en TikTok como @cubanita.yani3, compartió un video que se ha vuelto viral al mostrar el momento en que recibe su residencia permanente en Estados Unidos, tras seis meses de espera.
En el clip, la joven abre su buzón, encuentra el sobre con el documento y, con mucha alegría, lo besa mientras escribe: “Gracias Diosito. Por fin llegó el gran día, después de seis meses”. La escena, sencilla y emotiva, rápidamente conquistó a miles de usuarios en la plataforma.
Ashlynyani explicó en los comentarios que entró al país mediante CBP One y que obtuvo su residencia por ajuste de estatus cubano, uno de los caminos más comunes para los migrantes de la isla que logran establecerse legalmente en Estados Unidos.
El video desató una ola de mensajes de felicitación y esperanza entre otros cubanos que aún esperan sus documentos. “Yo llevo más de 200 días después de las huellas y nada, pero me alegra ver que están llegando”, escribió una seguidora. Otro comentó: “Cada vez que veo videos así me lleno de fe”.
Entre las preguntas, varios usuarios quisieron saber si la cubana había tenido entrevista o si su caso estaba cerrado. Ella aclaró que había resuelto todo con ayuda de una abogada antes de aplicar, un detalle que muchos consideraron clave para el éxito del proceso.
La publicación superó las cuatro mil interacciones y se convirtió en uno de los videos más comentados entre la comunidad cubana en TikTok. Para muchos, la historia de Ashlynyani representa un motivo de inspiración y un recordatorio de que, con paciencia, los sueños migratorios también se cumplen.
Preguntas Frecuentes sobre el Proceso de Residencia para Cubanos en EE.UU.
¿Cómo obtuvo Ashlynyani su residencia en Estados Unidos?
Ashlynyani obtuvo su residencia a través del ajuste de estatus cubano, un camino común para los migrantes de la isla que buscan establecerse legalmente en EE.UU. Ella ingresó al país mediante CBP One y resolvió su caso con la ayuda de una abogada antes de aplicar.
¿Cuánto tiempo tardó en llegar la residencia de Ashlynyani?
La residencia de Ashlynyani llegó en solo seis meses, lo que es considerado un tiempo relativamente corto en comparación con otros casos de migrantes cubanos que han experimentado esperas más largas debido a la complejidad de los procesos migratorios en EE.UU.
¿Qué es el ajuste de estatus cubano?
El ajuste de estatus cubano es un procedimiento que permite a los ciudadanos cubanos solicitar la residencia permanente en EE.UU. después de haber estado físicamente presentes en el país durante al menos un año. Este proceso es una vía común para muchos cubanos que buscan legalizar su estatus en Estados Unidos.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.