"El gobierno me quitó derechos pero no el orgullo de haber nacido cubana": Reflexión de joven en EE.UU. emociona en redes

Una cubana identificada en TikTok como @my.hope2023 ha conmovido a miles de usuarios con un mensaje en el que expresa el orgullo de haber nacido en Cuba y la decepción hacia el sistema que la obligó a marcharse.

En el video, la mujer asegura que “no me avergüenzo de ser cubana, me avergüenzo del gobierno que nos obligó a irnos”, y lamenta haber crecido en “un sistema que te hace sentir extranjera en tu propio país”. Explica que, incluso fuera de la isla, todavía carga “con el peso del pasaporte cubano”, al punto de que “no sea suficiente mi licencia de conducir en el banco solo porque dice que nací en Cuba”.

Con voz serena pero firme, subraya que no necesita “una repatriación para saber quién soy” porque su historia “está en mi voz, en mi acento y en cada sacrificio que me trajo hasta aquí”. Añade que, aunque se fue hace casi cuatro años, “Cuba sigue conmigo, sigue en mi memoria y en mi comida”, y en la forma en que enseña a su hija “a ser fuerte”.

La creadora afirma que lo que dejó atrás fue “el miedo, la costumbre de callar y la resignación”, y que hoy construye “una vida nueva, una donde mi hija pueda soñar sin pedir permiso”. Concluye su mensaje con una de las frases más compartidas entre los usuarios: “El gobierno me quitó derechos, pero nunca podrá quitarme el orgullo de haber nacido cubana”.

"Lo que dejé atrás fue el miedo, la costumbre de callar y la resignación. Hoy estoy construyendo una vida nueva, donde mi hija pueda soñar sin pedir permiso"

El video ha generado decenas de comentarios de apoyo de otros emigrantes cubanos que se sienten identificados con su historia. “Eres una guerrera”, “Las raíces no se olvidan, todos llevamos a Cuba en el corazón” o “Yo también me siento identificada contigo” son algunas de las reacciones más destacadas en TikTok.

La creadora, que comparte sus experiencias bajo el nombre HopefulVlogs, se ha hecho conocida por relatar su vida cotidiana y los desafíos del exilio. En una de sus publicaciones previas, contó cuál fue su primera gran lección al llegar a Estados Unidos: descubrir el valor real del dinero trabajando en una taquería. “Aquí cada dólar cuesta trabajo y sacrificio”, reconoció entonces, recordando que en Cuba muchos pensaban que “el dinero se conseguía facilísimo”.

En otra publicación, habló sobre su proceso migratorio con una I-220A, documento que reciben los cubanos bajo supervisión de inmigración en Estados Unidos. “Pasar por corte de inmigración no me rompió, tener citas cada año tampoco me ha roto y no me va a romper”, dijo entonces, mientras cocinaba una caldosa cubana y soñaba con el día en que recibiría su residencia legal.

Su historia más reciente se suma a una serie de reflexiones sobre el desarraigo y la esperanza. En otro video, mostró cómo reconstruye desde cero una vivienda móvil y aseguró que “no siempre se empieza desde lo alto, a veces se empieza desde el suelo, pero con el corazón lleno de sueños”.

Con sus publicaciones, @my.hope2023 se ha convertido en una voz que refleja las emociones y desafíos de los cubanos que emigraron, sin renunciar a su identidad ni al orgullo de sus raíces. Su mensaje final resume el sentir de muchos: el régimen le quitó derechos, pero —como dice ella— nunca podrá quitarle “el orgullo de haber nacido cubana”.

