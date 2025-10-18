Seidy La Niña no se acompleja y presume su cuerpo: "Siempre pasa lo mismo con las mujeres que no tienen silicona"

La cantante cubana Seidy La Niña volvió a dejar claro que no tiene tiempo para los complejos ni para las críticas. En un reciente video, la artista respondió con seguridad a quienes cuestionan su físico, y lo hizo luciendo una blusa de escote prolongado y sin sostén, dejando ver con orgullo su figura natural.
“Este video es para toda esa gente que dice: ‘ay, las tienes caídas’, ‘ay, son dos hollejitos’, ‘oye, pepperoni’. Siempre pasa lo mismo con las mujeres que no tienen puesta silicona”, dijo Seidy mirando directamente a cámara, con su característico desparpajo.
La cantante, que suele promover la autoaceptación y la confianza femenina, aseguró que no está en contra de los retoques estéticos, pero que simplemente no los necesita para sentirse bien consigo misma. “Yo no digo, si algún día me da por ponérmelas, me las pongo… qué dice el público”, bromeó.
Con su habitual sentido del humor, remató el mensaje con una frase que ha generado risas y aplausos entre sus seguidores: “Aparte de eso, no serán manzanas, pero son mangos filipinos y no pienso discutirlo con nadie”.
El video refleja la personalidad sin filtros de Seidy La Niña que muchos usuarios celebran, al igual que su mensaje de amor propio y confianza.
Seidy, que nunca pasa desapercibida, volvió a demostrar que el mejor filtro es la seguridad propia y que la belleza no necesita aprobación ajena.
Lo más leído hoy:
Preguntas frecuentes sobre Seidy La Niña y su mensaje de autoaceptación
¿Cuál es la postura de Seidy La Niña respecto a las críticas sobre su físico?
Seidy La Niña promueve la autoaceptación y la confianza en uno mismo, dejando claro que no necesita retoques estéticos para sentirse bien con su cuerpo. Responde a las críticas sobre su físico con humor y seguridad, destacando que la belleza no necesita aprobación ajena.
¿Qué mensaje transmite Seidy La Niña en su música respecto a los estereotipos de belleza?
En su música, Seidy La Niña desafía los estereotipos de belleza tradicionales al celebrar las "imperfecciones" como la celulitis y las estrías, convirtiéndolas en motivos de orgullo. Su sencillo "Celulitis" es un ejemplo de cómo usa su arte para promover el empoderamiento femenino y el amor propio.
¿Cómo ha respondido Seidy La Niña a las críticas por su contenido en OnlyFans?
Seidy La Niña se muestra segura y desafiante ante las críticas sobre su decisión de unirse a OnlyFans. Explica que lo hace por elección propia y con el objetivo de monetizar su contenido, defendiendo su derecho a exhibir su cuerpo tal como lo desee.
¿Cuál es la reacción de Seidy La Niña ante los comentarios racistas y homofóbicos?
Seidy La Niña responde a comentarios racistas y homofóbicos con firmeza y autenticidad, visibilizando estas actitudes y defendiendo su libertad personal. Enfrenta estos ataques de manera directa, manteniendo su postura de vivir sin miedo al juicio ajeno.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.