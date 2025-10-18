Padre cubano entrena a su hijo para enfrentar el bullying y enamora las redes: “Yo nací en Homestead, pero mi papá es de Santos Suárez”

Un padre cubano ha derretido corazones en TikTok tras compartir un video donde le da una tierna y cómica “clase de defensa personal” a su pequeño hijo, con todo el sabor y carácter del cubano de barrio. El momento, cargado de carisma y cubanía, ha desatado carcajadas y elogios entre miles de internautas.

En el video, publicado por el usuario @el_new.com, se ve al padre agachado en la alfombra frente al niño, quien apenas camina, mientras le explica con toda seriedad cómo reaccionar si alguien lo molesta en la escuela.

“Tú dices: ‘yo nací en Homestead, pero mi papá es de Santos Suárez’”, le dice el papá, mientras el pequeño lo observa atento con un pacificador en la boca y pantalones con la bandera de Estados Unidos.

“No existe el bullying con hijo de cubano”, se lee en la descripción en el video, que ha acumulado miles de reproducciones por el contraste entre la firmeza del padre y la ternura del niño, que en otra escena alza las manos en señal de “¿y qué?”, con actitud desafiante.

Las imágenes resumen, con humor, una realidad que muchos padres enfrentan: el temor a que sus hijos sufran acoso escolar. Pero este papá ha optado por empoderar a su pequeño desde temprano, enseñándole a tener orgullo por sus raíces y seguridad en sí mismo.

Los comentarios no se han hecho esperar: “¡Ese niño va a ser un tigre con corazón!”, “La mejor lección de amor y coraje que he visto”, “Padres cubanos enseñan con sabrosura”, escribieron algunos usuarios.

El clip también ha sido compartido en otras plataformas y grupos de la comunidad cubana en el exilio, donde ha generado un sentimiento de identificación y orgullo. Santos Suárez, como dijo el papá, es un conocido barrio de La Habana, y su mención evoca la picardía, el carácter fuerte y el ingenio del cubano de a pie.

Este video no solo es divertido: es un recordatorio de la fuerza con la que los padres cubanos transmiten sus valores, incluso en los rincones más cotidianos del hogar.

