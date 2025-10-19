Senador mexicano exige explicaciones sobre envíos de petróleo a Cuba: “No pueden llamarlo ayuda humanitaria”

El senador Marko Cortés Mendoza, del Partido Acción Nacional (PAN), durante una intervención en el Senado de la República.

El senador Marko Cortés Mendoza exigió al gobierno de Claudia Sheinbaum explicar de manera urgente los envíos de petróleo subsidiado a Cuba, luego de que investigaciones revelaran que México ha triplicado los cargamentos de crudo hacia la isla en los últimos meses.

En un comunicado presentado ante el Senado, el legislador del Partido Acción Nacional (PAN) pidió a la secretaria de Energía, Luz Elena González, y al director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, rendir cuentas sobre los volúmenes, rutas, costos y subsidios implicados en estas operaciones, que el gobierno federal ha etiquetado como “ayuda humanitaria”.

“No pueden llamarlo ayuda humanitaria cuando el régimen cubano tiene a más de mil personas presas por motivos políticos, incluidos mujeres y niños”, señaló Cortés, citando reportes de la organización Prisoners Defenders.

Según el PAN, solo entre mayo y agosto de 2025, la filial Gasolinas Bienestar, S.A. de C.V. —creada por Pemex para exportar hidrocarburos a Cuba— habría enviado combustible por más de 3,000 millones de dólares, una cifra que supera en tres veces lo despachado durante los dos últimos años del sexenio de López Obrador.

Una parte de estos embarques fue transportada en el buque Sandino, sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por vínculos con actividades ilícitas, lo que podría exponer a México a sanciones financieras y diplomáticas.

Cortés subrayó que el uso de recursos públicos para subsidiar a un régimen extranjero “carece de justificación moral y económica”, y exigió transparencia total sobre las pérdidas de más de 5,800 millones de pesos que la filial ha reportado por los envíos de combustible a la isla.

Críticas desde dentro y fuera del Congreso

El exhorto del PAN se suma a una ola de críticas que en semanas recientes han salpicado al gobierno de Sheinbaum.

El empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, acusó al gobierno mexicano de “robar dinero público para apoyar al régimen dictatorial cubano”, insinuando incluso que parte de esos fondos podrían beneficiar al partido oficialista Morena.

Mientras tanto, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó que los envíos de crudo y derivados a Cuba alcanzaron niveles “extraordinarios” pese a las pérdidas financieras de Pemex y su deuda de más de 100,000 millones de dólares.

Sin embargo, la presidenta mexicana reconoció que su gobierno envía diésel a Cuba y defendió la medida como una muestra de “humanismo y solidaridad”.

“México siempre va a dar ayuda humanitaria a Cuba y a otros países que lo necesiten. Esa es nuestra esencia”, declaró Sheinbaum, al asegurar que los acuerdos se realizan “con transparencia”.

Sin embargo, la oposición cuestiona esta narrativa y denuncia que mientras México enfrenta problemas internos de seguridad, salud y desastres naturales, miles de millones de pesos son destinados a sostener económicamente a un régimen acusado de violaciones de derechos humanos.

Transparencia, soberanía y derechos humanos

El senador Cortés advirtió que el gobierno mexicano no puede “invocar la soberanía” para justificar prácticas opacas ni ignorar los principios de derechos humanos que deben guiar su política exterior.

“Este dinero debería destinarse a atender prioridades nacionales, no a financiar dictaduras”, concluyó el legislador.

El debate sobre los envíos de petróleo a Cuba promete escalar en el Congreso mexicano y mantener la tensión entre el discurso de ayuda humanitaria de Sheinbaum y las denuncias de subsidio político al régimen de Miguel Díaz-Canel.

