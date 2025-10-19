Partido Comunista de Cuba firma una “hoja de ruta” con Bielorrusia: ¿Cómo impactará a la población?

Vídeos relacionados:

El Partido Comunista de Cuba (PCC) firmó una “hoja de ruta” con el partido político bielorruso Belaya Rus para fortalecer la cooperación interpartidista y ampliar los vínculos económicos y políticos entre ambos regímenes, en un nuevo gesto de acercamiento entre La Habana y Minsk, aliados estratégicos del Kremlin.

El acuerdo, suscrito en la sede del Comité Central del PCC en La Habana por Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central, y Olga Chemodanova, presidenta de Belaya Rus, establece un programa de acción en los ámbitos de la política, la economía, la juventud y las relaciones internacionales, según informó la agencia estatal bielorrusa BelTA.

De acuerdo con el reporte, la hoja de ruta tiene como objetivo “implementar de manera práctica” el acuerdo de intercambio y cooperación firmado en Minsk durante la visita de Miguel Díaz-Canel a Bielorrusia en junio de 2025, cuando el gobernante cubano se reunió con Alexander Lukashenko, uno de los aliados más cercanos del régimen de Vladimir Putin.

Compromiso político y económico

El documento compromete a ambas partes a coordinar acciones internacionales “para fortalecer la soberanía de Belarús y Cuba” y a realizar intercambios de información política, visitas mutuas y actividades conjuntas entre organizaciones juveniles como la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba y el movimiento juvenil Iskra.

Según el propio PCC, el acuerdo también busca “apoyar el fortalecimiento de las relaciones económicas, comerciales, financieras y de cooperación entre las naciones”, en un intento por abrir espacios de colaboración en sectores estratégicos, pese a la crisis estructural que atraviesa la economía cubana.

En su cuenta de X, Morales Ojeda afirmó que el compromiso apunta a “seguir profundizando los vínculos interpartidistas” y respaldar el desarrollo de las relaciones bilaterales con Bielorrusia.

Un eje bajo la sombra de Moscú

El acercamiento entre el régimen cubano y Bielorrusia se ha intensificado en los últimos años, en paralelo al fortalecimiento del eje político y militar entre Moscú, Minsk y La Habana.

Durante su visita a Bielorrusia en junio, Díaz-Canel buscó nuevos acuerdos económicos con Lukashenko mientras en Cuba millones de ciudadanos enfrentaban apagones diarios de hasta 24 horas, escasez de alimentos y medicinas, y un creciente malestar social.

En octubre, una delegación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), encabezada por el general Roberto Legrá Sotolongo, jefe del Estado Mayor General, viajó a Minsk para discutir la modernización del ejército cubano y programas de entrenamiento militar.

Dichas acciones se desarrollan “bajo supervisión rusa”, como parte de un entramado geopolítico que vincula a Cuba con las doctrinas de defensa y combate del Kremlin.

Diplomacia ideológica frente al colapso interno

Para el régimen de La Habana, acuerdos como el firmado con Belaya Rus refuerzan la narrativa de “resistencia soberana” y legitiman sus alianzas con gobiernos autoritarios en Europa del Este. Sin embargo, críticos señalan que estas maniobras diplomáticas no se traducen en beneficios tangibles para la población, que continúa sufriendo los efectos del colapso económico y la represión política.

El propio Díaz-Canel reconoció en su última visita a Minsk que el desarrollo de vínculos con Bielorrusia constituye “una prioridad de la política exterior cubana”. Una prioridad que, en la práctica, profundiza la dependencia de La Habana de regímenes sancionados por Occidente, al tiempo que aleja al país de posibles vías de cooperación con socios democráticos.

La firma de esta hoja de ruta, presentada por los medios oficiales como un paso más en la “amistad entre pueblos soberanos”, confirma el rumbo ideológico del gobierno cubano: apostar por alianzas políticas simbólicas mientras la crisis interna empuja a miles de ciudadanos al exilio y al desencanto.

