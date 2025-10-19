Trump responde a protestas “Sin Reyes”: Pilotando un F16 con corona y lanzando excrementos a manifestantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó este domingo a las masivas protestas “Sin Reyes” —que movilizaron a millones de ciudadanos en más de 2,700 ciudades del país— con un polémico video publicado en su red social Truth Social, donde se le vio pilotando un avión de combate con una corona en la cabeza y el nombre “KING TRUMP” (Rey Trump) pintado en el fuselaje.

En las imágenes, Trump aparece en la cabina de un F-16 con gesto serio, mientras el avión sobrevuela zonas urbanas. En una secuencia posterior, el piloto lanza lo que parecen montones de excrementos sobre multitudes que marchan en las calles, en clara alusión a los manifestantes que participaron en las protestas contra su administración.

Captura de pantalla Truth Social / @realDonaldTrump

El video, de unos veinte segundos de duración, fue compartido con la etiqueta “@realDonaldTrump” y rápidamente generó una avalancha de críticas por su tono burlesco y por considerarse una provocación directa hacia los ciudadanos que salieron a manifestarse pacíficamente el sábado bajo el lema “No Kings” (Sin Reyes).

La publicación ocurre apenas horas después de que más de siete millones de estadounidenses protestaran contra lo que califican como la deriva autoritaria del mandatario y su intento de concentrar el poder ejecutivo.

Captura de pantalla Truth Social / @realDonaldTrump

Además, Trump compartió otro video publicado originalmente por el vicepresidente J.D. Vance, en el que aparece colocándose una corona y una capa de armiño, mientras empuña una espada y varios congresistas demócratas —entre ellos Nancy Pelosi— se arrodillan ante él.

El montaje, en blanco y negro, presentó al mandatario como un monarca coronado bajo el título de “Rey Trump”. La publicación, difundida el viernes por la tarde, fue interpretada como una burla directa al movimiento “Sin Reyes” y una provocación política en medio del creciente malestar social.

Varios analistas señalaron que la publicación de Trump busca ridiculizar a los manifestantes y reforzar su narrativa de fuerza y liderazgo, en momentos en que enfrenta un creciente rechazo público. El montaje fue producido con inteligencia artificial y firmado con el nombre del creador digital “XERIAS_X”.

La oposición demócrata calificó el video como “una ofensa al pueblo estadounidense” y “una muestra más del desprecio de Trump por la libertad de expresión”. En redes sociales, miles de usuarios calificaron el material de “vulgar”, “autoritario” y “vergonzoso para un presidente”.

Mientras tanto, desde la Casa Blanca no hubo comentarios oficiales. Sin embargo, fuentes del entorno de Trump afirmaron a medios conservadores que el video fue “una sátira patriótica” y una “respuesta humorística” a quienes, según él, “intentan derrocar a un líder legítimamente electo”.

El mensaje, lejos de calmar los ánimos, ha encendido aún más el debate nacional sobre el estilo de liderazgo de Trump y el deterioro del clima político en Estados Unidos.