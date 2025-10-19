Política migratoria de Trump impacta el mercado laboral estadounidense, advierten expertos

Vídeos relacionados:

La ofensiva migratoria del presidente Donald Trump está provocando una ola de despidos entre trabajadores extranjeros y tensiones crecientes en el mercado laboral estadounidense.

Economistas advierten que las deportaciones masivas, el fin de programas humanitarios y los nuevos límites a las visas laborales podrían frenar el crecimiento económico y agravar la escasez de mano de obra en sectores clave, informó la agencia AP.

Entre los afectados está una nicaragüense de 48 años que limpiaba escuelas en Florida por 13 dólares la hora. En agosto, perdió su trabajo después de que el gobierno eliminara el programa de parole humanitario impulsado por la administración Biden, que otorgaba permisos de trabajo temporales a migrantes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua.

“Estoy desesperada. No tengo dinero ni para comprar comida. Me quedé con cinco dólares en la cuenta y sin empleo”, relató al citado medio la mujer, quien pidió anonimato por temor a ser detenida o deportada.

El endurecimiento migratorio llega en un momento en que la contratación ya se estaba desacelerando debido a la incertidumbre sobre las políticas comerciales de Trump.

Los economistas advierten que la salida forzada de miles de trabajadores extranjeros está afectando a sectores como la agricultura, la construcción, el cuidado de ancianos y los servicios domésticos, citó la agencia.

“Los inmigrantes son buenos para la economía”, explicó el economista Lee Branstetter, de la Universidad Carnegie Mellon. “Gracias al flujo migratorio de los últimos años, el repunte inflacionario fue menos grave de lo esperado”.

Según un estudio del Brookings Institution y el American Enterprise Institute, la pérdida de mano de obra extranjera podría hacer que el crecimiento mensual del empleo en Estados Unidos “sea nulo o incluso negativo en los próximos años”.

El ritmo de contrataciones se ha desplomado: de un promedio de 400.000 empleos al mes durante el auge pospandemia (2021-2023), se ha pasado a apenas 29.000 entre junio y agosto de 2025.

La Oficina de Presupuesto del Congreso redujo su previsión de crecimiento anual del 1,9% al 1,4%, citando las consecuencias de las políticas migratorias y comerciales.

En Virginia, la organización sin fines de lucro Goodwin Living —que ofrece servicios de vivienda y salud a adultos mayores— tuvo que despedir a cuatro empleados haitianos cuando sus permisos fueron revocados. “Fue un día muy difícil. Eran trabajadores ejemplares”, lamentó su director ejecutivo, Rob Liebreich.

De los 1.500 empleados de la institución, el 60% son inmigrantes. “Estamos teniendo serios problemas para reemplazarlos. Necesitamos a estas personas, todas esas manos”, dijo Liebreich.

La nueva legislación migratoria, denominada por los republicanos como la “One Big Beautiful Bill Act”, destina 150.000 millones de dólares al refuerzo de las deportaciones y la vigilancia fronteriza.

La ley incluye 46.500 millones para contratar 10.000 agentes del Immigration and Customs Enforcement (ICE) y 45.000 millones para ampliar los centros de detención.

Desde su aprobación el 4 de julio, los operativos se han intensificado. En septiembre, agentes migratorios irrumpieron en una planta de baterías de Hyundai en Georgia, donde detuvieron a 300 trabajadores surcoreanos, varios de ellos encadenados. El episodio enfureció al gobierno de Seúl y puso en entredicho la estrategia de Trump de atraer inversión extranjera.

“Estos incidentes envían un mensaje equivocado a los socios comerciales y ahuyentan inversiones”, advirtió el presidente surcoreano Lee Jae Myung.

El endurecimiento migratorio también golpea a la agricultura, uno de los pilares del voto republicano. “ICE está persiguiendo a trabajadores que solo vienen a ganarse la vida”, denunció John Boyd Jr., agricultor en Virginia y presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Negros.

Boyd cuestionó las declaraciones de la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, quien propuso que los beneficiarios de Medicaid trabajaran en el campo. “Nadie de la ciudad va a venir a doblarse 10 horas bajo el sol a 40 grados. Es irreal”, afirmó.

El propio Departamento de Trabajo reconoció, en un comunicado del 2 de octubre, que la escasez de mano de obra derivada del cierre migratorio está generando “disrupciones significativas en los costos de producción y amenazas a la estabilidad alimentaria del país”.

El economista Jed Kolko, del Peterson Institute for International Economics, advierte que los efectos serán duraderos: “Los inmigrantes han aportado innovación, productividad y patentes. Al cerrarse esa puerta, Estados Unidos pierde parte de su ventaja competitiva”.

Con una fuerza laboral envejecida y más vacantes que trabajadores disponibles, los analistas temen que el país enfrente un nuevo ciclo de ralentización económica, inflación y aumento de precios.