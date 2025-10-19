“Van a venir a llevarte”: Filtran audio que evidencia el momento donde fue citado el médico Erlis Sierra en Baire

Un audio filtrado muestra la tensión previa a la detención del médico cubano Erlis Sierra Gómez, en el que se escuchan amenazas y discusiones entre agentes del régimen y familiares del joven pediatra.

La grabación, difundida por el comunicador independiente Yosmany Mayeta Labrada, confirma el ambiente de miedo e intimidación que rodeó su arresto tras las protestas en Baire, Santiago de Cuba.

En la grabación, realizada la mañana del viernes en la vivienda del médico, se escucha a un oficial del Ministerio del Interior (MININT) llegar a la casa de Erlis Sierra para comunicarle su citación. El tono del agente deja ver que no se trata de una simple entrevista, sino de una advertencia:

“Ya te han citado tres veces y tú no ibas… te vas a agarrar con problemas. Te va a acusar y van a venir a buscarte. Van a venir con todos los hierros a buscarte. ¿Tú sabes la noche lo que había ahí? Va a venir a llevarte.”

La reacción de quienes acompañaban al médico refleja confusión y angustia ante la presencia policial. Se escucha una voz femenina preguntar varias veces “¿Para qué es eso?” y “¿Por qué a él, si no es líder ni cara de nada?”, mientras intentan entender el motivo de la citación.

Otro fragmento deja entrever el miedo de su madre ante lo que consideran un acto injusto:

Lo más leído hoy:

“No, porque quieren como que ponerlo a él de cabecilla, como que está al frente y no es así… Que quede claro que él no es líder, que él no estuvo el frente de nada.”

El ambiente es de tensión. Entre frases entrecortadas y voces superpuestas, se percibe la incertidumbre sobre lo que ocurrirá una vez el médico se presente ante las autoridades. Uno de los presentes, resignado, dice: “Él va a entrar, y nosotros afuera lo vamos a esperar”.

Horas después, según confirmaron familiares, Erlis Sierra fue detenido al llegar a la unidad policial y trasladado esposado a Santiago de Cuba.

Señalan al primer secretario del PCC en Contramaestre

El pediatra Erlis Sierra Gómez, padre de dos niños y conocido en su comunidad por atender pacientes incluso sin recursos, se había convertido en símbolo del descontento ciudadano tras plantarse frente a dirigentes locales, entre ellos el primer secretario del Partido Comunista en Contramaestre, Yoendri Oconor Reyes, para exigir soluciones a la crisis de agua, alimentos y servicios básicos.

En el intercambio, que también se viralizó, afirmó con firmeza: “Aquí en la Constitución yo tengo libertad de expresión.”

De acuerdo con nuevas denuncias difundidas por la página La Tijera, Oconor Reyes habría estado al tanto del operativo que culminó con la detención del médico, a pesar de haberle prometido que “nadie sería arrestado”.

Según La Tijera, en la misma ola represiva también fue arrestado el enfermero Humberto Nieto Sierra, quien fue trasladado a Operaciones del MININT en Santiago.

Captura de Facebook/La Tijera

Estas denuncias apuntan a una cadena de mando política que abarca desde el Comité Municipal hasta las autoridades provinciales del PCC, lo que refuerza la idea de una respuesta coordinada para acallar las protestas y las voces críticas en Baire.

El audio revelado ahora confirma lo que muchos cubanos ya intuían: que el costo de alzar la voz en Cuba sigue siendo el miedo, la amenaza y el castigo. La voz del agente que advierte “van a venir a llevarte” resume la crudeza de un sistema que no tolera la disidencia ni siquiera cuando proviene de quienes dedican su vida a salvar otras.

Mientras el régimen intenta sofocar las protestas con detenciones y silencio, la voz de Erlis Sierra —grabada, reprimida y multiplicada— resuena como eco de un país cansado. En cada barrio de Baire, de Santiago o de La Habana, esa frase —“yo tengo libertad de expresión”— sigue siendo una declaración de dignidad frente al miedo.

Preguntas frecuentes sobre la detención del médico cubano Erlis Sierra Gómez