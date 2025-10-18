Así enfrentó el médico cubano detenido a las autoridades en Baire: “Yo tengo libertad de expresión”

El joven Erlis Sierra, pediatra y padre de dos niños, se plantó ante las autoridades locales en Baire, municipio de Contramaestre, y les exigió soluciones reales a los problemas del pueblo, recordando que la Constitución le ampara su derecho a hablar libremente. El momento, captado en video, se ha convertido en símbolo del descontento ciudadano tras las protestas ocurridas esta semana en esa localidad santiaguera.

“Yo no tengo miedo de ir allí porque nadie me va a hacer nada, porque aquí en la Constitución yo tengo libertad de expresión”, dijo el joven, en un intercambio tenso con dirigentes del municipio. En sus palabras, reclamó acciones concretas ante la acumulación de basura, la falta de agua potable, los problemas epidemiológicos y la ineficacia de los delegados del Poder Popular.

El manifestante propuso organizarse junto al pueblo para resolver los problemas cotidianos sin depender de la burocracia estatal: “Si ustedes no tienen el petróleo ni la permetrina para fumigar, díganlo. Nosotros ayudamos. Pero no nos dejen enfermar”, reclamó, visiblemente indignado.

Un pueblo cansado y un régimen a la defensiva

Las declaraciones ocurrieron después de las protestas masivas en Baire el jueves por la noche, cuando decenas de vecinos salieron a las calles a gritar “¡Libertad!” y “¡Abajo Díaz-Canel!”, en medio de un apagón que superaba las 30 horas.

Videos difundidos por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada mostraron a residentes golpeando cazuelas y marchando por las calles oscuras mientras exigían comida, electricidad y agua.

El régimen respondió con su estrategia habitual: corte de Internet en todo el municipio, despliegue de fuerzas policiales y control de la narrativa en medios oficialistas. La página asociada al Ministerio del Interior Héroes del Moncada intentó minimizar los hechos, presentándolos como un “intercambio entre autoridades y el pueblo”, y acusó a usuarios “desde el exterior” de manipular la información.

Sin embargo, las imágenes que lograron difundirse muestran un ambiente de hartazgo generalizado y una ciudadanía que ya no teme expresar su descontento.

Represión tras el estallido

Horas después de protagonizar el diálogo con las autoridades, Erlis Sierra fue detenido por la policía. Fuentes locales confirmaron que agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y del Ministerio del Interior acudieron a su vivienda en el barrio El Transformador —una de las zonas más activas durante la protesta— y lo arrestaron por participar en la manifestación.

Vecinos denunciaron que, al no encontrarlo inicialmente, los agentes amenazaron con detener a su padre si el joven médico no se entregaba voluntariamente. En redes sociales, la etiqueta #FreeErlisSierra se ha multiplicado como muestra de apoyo y exigencia de su liberación.

Otro manifestante, Osmani Heredia, también fue arrestado tras aparecer en videos difundidos en redes. Testimonios desde Contramaestre describen un clima de miedo y vigilancia, con patrullas recorriendo los barrios y residentes citados para “entrevistas” en las estaciones de policía.

