Vídeos relacionados:

Ver más

El cantante cubano Oniel Bebeshito arranca el 2026 con las energías renovadas y la mirada puesta en grandes metas. El reguetonero, una de las figuras más seguidas de la música urbana cubana, dejó claro que este será un año decisivo en su carrera.

Durante una ronda de preguntas con sus seguidores en Instagram, Bebeshito respondió a qué nuevos proyectos tenía en mente con una frase corta, pero contundente: “Todo o nada”. La publicación iba acompañada de una foto junto a Bad Bunny, tomada durante su encuentro en 2025, y bastó para desatar una ola de especulaciones sobre una posible colaboración. ¿Estará el cubano enfocado en lograr esa colaboración soñada para todos los artistas urbanos?

Oniel también compartió un mensaje de balance y determinación: “Este 2025 fue para aprender. El 2026 es para hacer historia”, escribió, dejando entrever que busca dar un nuevo salto en su carrera internacional.

Captura de Instagram / Bebeshito

Bebeshito cerró el año pasado con unas cifras espectaculares, situado entre los artistas más escuchados en Cuba y algunas ciudades de Estados Unidos. También se convirtió en el primer artista cubano en llenar un estadio en Estados Unidos y el año pasado ofreció varios shows que demostraron lo arropado que está por su público en EE.UU.

Con un 2026 que promete grandes sorpresas, el intérprete reafirma su ambición y su compromiso con la música. Y si algo ha dejado claro, es que este año va con todo: “Todo o nada”.