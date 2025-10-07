Trump tilda de "ridícula" la elección de Bad Bunny para el Super Bowl: "No sé quién es"

Vídeos relacionados:

El presidente Donald Trump afirmó que “nunca ha oído hablar” de Bad Bunny y calificó de “absolutamente ridícula” la elección del artista como show del medio tiempo del Super Bowl LX (2026).

En una entrevista con Greg Kelly en Newsmax, consultado por el presentador —quien sugirió incluso un boicot—, Trump respondió: “No sé quién es… no sé por qué lo hacen”, y criticó a la NFL por la decisión.

El intercambio se produjo después del anuncio del 28 de septiembre que situó al puertorriqueño al frente del espectáculo.

Trump insistió en que el nombramiento le parece un error y, según el audio, “luego le echan la culpa a un promotor” encargado del entretenimiento. “Me parece absolutamente ridículo”, dijo.

Aunque la polémica suele dirigirse a la NFL, la liga no elige directamente al artista: desde hace siete años colabora con Roc Nation (la empresa de Jay-Z) para la programación del medio tiempo y otras experiencias.

Trump también dijo que odia la nueva regla de saque inicial de la NFL. "Me gustaría que cambiaran la regla de saque inicial, que me parece ridícula", comentó.

Lo más leído hoy:

"Donde se patea el balón, y el balón está flotando en el aire, y todo el mundo está ahí parado mirándolo. Es ridículo. No es más seguro que el saque inicial normal. Simplemente se ve terrible. Creo que realmente degrada el fútbol americano", aseguró.

La NFL ha recibido críticas de comentaristas conservadores y personas influyentes del movimiento MAGA por la elección de Bad Bunny.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha prometido que los agentes de Inmigración y Aduanas estarán presentes en el partido.

"Sí, estaremos por todas partes", declaró Noem al podcaster Benny Johnson. "Vamos a hacer cumplir la ley. Creo que la gente no debería venir a la Super Bowl a menos que sean estadounidenses respetuosos con la ley y que amen este país".

La Super Bowl LX se celebrará el 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

Noem enfatizó que su departamento tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad del evento, y aseguró que agentes estarán presentes durante todo el espectáculo.

Preguntas Frecuentes sobre Bad Bunny en el Super Bowl 2026