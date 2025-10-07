Trump tilda de "ridícula" la elección de Bad Bunny para el Super Bowl: "No sé quién es"

Vídeos relacionados:
El presidente Donald Trump afirmó que “nunca ha oído hablar” de Bad Bunny y calificó de “absolutamente ridícula” la elección del artista como show del medio tiempo del Super Bowl LX (2026).
En una entrevista con Greg Kelly en Newsmax, consultado por el presentador —quien sugirió incluso un boicot—, Trump respondió: “No sé quién es… no sé por qué lo hacen”, y criticó a la NFL por la decisión.
El intercambio se produjo después del anuncio del 28 de septiembre que situó al puertorriqueño al frente del espectáculo.
Trump insistió en que el nombramiento le parece un error y, según el audio, “luego le echan la culpa a un promotor” encargado del entretenimiento. “Me parece absolutamente ridículo”, dijo.
Aunque la polémica suele dirigirse a la NFL, la liga no elige directamente al artista: desde hace siete años colabora con Roc Nation (la empresa de Jay-Z) para la programación del medio tiempo y otras experiencias.
Trump también dijo que odia la nueva regla de saque inicial de la NFL. "Me gustaría que cambiaran la regla de saque inicial, que me parece ridícula", comentó.
"Donde se patea el balón, y el balón está flotando en el aire, y todo el mundo está ahí parado mirándolo. Es ridículo. No es más seguro que el saque inicial normal. Simplemente se ve terrible. Creo que realmente degrada el fútbol americano", aseguró.
La NFL ha recibido críticas de comentaristas conservadores y personas influyentes del movimiento MAGA por la elección de Bad Bunny.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha prometido que los agentes de Inmigración y Aduanas estarán presentes en el partido.
"Sí, estaremos por todas partes", declaró Noem al podcaster Benny Johnson. "Vamos a hacer cumplir la ley. Creo que la gente no debería venir a la Super Bowl a menos que sean estadounidenses respetuosos con la ley y que amen este país".
La Super Bowl LX se celebrará el 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.
Noem enfatizó que su departamento tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad del evento, y aseguró que agentes estarán presentes durante todo el espectáculo.
Preguntas Frecuentes sobre Bad Bunny en el Super Bowl 2026
¿Por qué Bad Bunny ha sido elegido para el show de medio tiempo del Super Bowl 2026?
Bad Bunny ha sido elegido por su enorme popularidad y éxito global, siendo uno de los artistas más escuchados del mundo. Su elección también marca un hito al ser el primer artista latino en solitario en encabezar este espectáculo, lo que resalta la creciente influencia de la cultura latina en Estados Unidos.
¿Qué críticas ha recibido la elección de Bad Bunny para el Super Bowl?
La elección de Bad Bunny ha sido criticada principalmente por sectores conservadores en Estados Unidos, incluyendo al expresidente Donald Trump, quien la calificó de "ridícula". También, figuras como Corey Lewandowski y Kristi Noem han advertido sobre la presencia de agentes de ICE en el evento, generando preocupación entre la comunidad inmigrante.
¿Por qué Bad Bunny evita realizar conciertos en Estados Unidos?
Bad Bunny ha evitado realizar conciertos en Estados Unidos debido al temor a que los operativos del ICE conviertan sus shows en blanco de redadas migratorias. El artista ha expresado su preocupación por la seguridad de sus fans, muchos de los cuales son latinos indocumentados, y ha decidido limitar su presencia en el país a su actuación en el Super Bowl.
¿Cómo ha respondido Bad Bunny a las críticas sobre su presentación en el Super Bowl?
Bad Bunny ha utilizado plataformas como Saturday Night Live para responder a las críticas con humor y orgullo. En su monólogo, defendió la identidad latina y la resistencia cultural, resaltando que su participación en el Super Bowl es un logro compartido por toda la comunidad latina en Estados Unidos.
