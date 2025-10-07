Así reaccionó Bad Bunny en Saturday Night Live a críticas por ser elegido para el Super Bowl

Momento del monólogo de Bad Bunny en Saturday Night Live el pasado 4 de octubre

Vídeos relacionados:

Bad Bunny inauguró este sábado la temporada 51 de Saturday Night Live y transformó su monólogo en una respuesta contundente y sarcástica a las críticas que ha recibido por haber sido elegido como artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026.

El reguetonero puertorriqueño aprovechó el espacio para hablar de orgullo, identidad latina y resistencia cultural, mientras lanzó dardos cargados de humor contra sectores conservadores de Estados Unidos que han reaccionado con molestia e incluso amenazas a su participación.

“Incluso Fox News está feliz”

Desde el inicio de su monólogo, Bad Bunny dejó claro que no está dispuesto a rehuir la polémica.

“Creo que todos están contentos con eso, incluso Fox News”, bromeó.

Inmediatamente, la frase dio paso a una sátira audiovisual en la que presentadores de Fox News -a través de una edición irónica- repetían en conjunto: “Bad Bunny es mi músico favorito, y debería ser el próximo presidente”.

Fue solo la primera de varias estocadas al discurso mediático conservador, que ha intentado convertir su presentación en el Super Bowl en un campo de batalla de la llamada “guerra cultural” en EE.UU.

Lo más leído hoy:

“Es un logro de todos”

El tono cambió cuando Bad Bunny pasó al español para hablar desde el corazón.

“Todos los latinos y latinas en el mundo entero y aquí en los Estados Unidos, todas esas personas que han trabajado para abrir puertas, más que un logro mío es un logro de todos, demostrando que nuestra huella y nuestra aportación en este país nadie nunca la podrá sacar ni borrar”, dijo, y su afirmación generó una ovación en el estudio.

Y fue justo después de hablar en español cuando volvió al inglés con una advertencia que se viralizó al instante en redes sociales

“Si no entendieron lo que acabo de decir, ¡tienen cuatro meses para aprender!”.

La frase, dirigida a quienes critican el uso del español o cuestionan su presencia en uno de los eventos deportivos más importantes del país, fue celebrada como un gesto de desafío cultural.

Bad Bunny no solo actuará en español en el Super Bowl, sino que exige -con humor y seguridad- que Estados Unidos se adapte a una realidad innegable: la enorme influencia de la cultura latina.

ICE, redadas y amenazas veladas

Ese mensaje de inclusión, orgullo y legado latino contrastó con los ataques que ha recibido el artista en los últimos meses por su posturas política.

El reguetonero puertorriqueño se ha posicionado públicamente contra la política migratoria de Donald Trump, llegando a afirmar que no quiere hacer una gira en EE.UU. por temor a redadas de ICE que afecten a sus fans inmigrantes.

La designación de Bad Bunny como artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 ha desatado una reacción virulenta desde sectores conservadores del gobierno estadounidense.

Entre las voces más airadas destaca la de Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y exjefe de campaña de Donald Trump en 2016, quien ha lanzado una advertencia directa: agentes de ICE estarán presentes en el evento “para detener y deportar” a migrantes sin papeles.

Durante su intervención en el podcast ultraconservador The Benny Show, Lewandowski fue tajante al señalar que el evento deportivo más visto del país no será una excepción en la aplicación estricta de las políticas migratorias del gobierno de Trump.

“No hay ningún lugar en este país que proporcione un refugio seguro a las personas que se encuentran aquí ilegalmente. Ni en la Super Bowl ni en ningún otro lugar”, afirmó de forma contundente.

Poco después, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que el ICE estaría presente en el Super Bowl para “garantizar la seguridad”.

Noem advirtió que “la gente no debería venir al Super Bowl a menos que sean estadounidenses respetuosos de la ley que amen este país”.

El comentario fue percibido por muchos como una amenaza velada contra la comunidad inmigrante y una provocación directa tras el anuncio de Bad Bunny como artista principal.

Noem incluso lanzó una diatriba contra la NFL, afirmando: “Bueno, ellos apestan y nosotros ganaremos... Son tan débiles que nosotros lo arreglaremos”.

La respuesta en SNL llegó también a través de su segmento humorístico Weekend Update, donde el copresentador Michael Che ironizó: “Un asesor de Trump dijo que agentes de ICE asistirán al Super Bowl después de que se anunciara que Bad Bunny actuaría en el medio tiempo... Ya saben, para atraer a todos esos trabajadores agrícolas que pueden permitirse entradas para el Super Bowl”.

Sátira política en clave Trump

La política también estuvo presente en el inicio del programa. James Austin Johnson volvió a interpretar a Donald Trump en el sketch de apertura, en el que el presidente -quien ha sido anfitrión de SNL en el pasado y crítico recurrente del programa- declaró:

“Solo estoy aquí vigilando ‘SNL’, asegurándome de que no hagan nada demasiado malo sobre mí... Papi está mirando”.

El sketch incluyó referencias al control mediático, la vigilancia política y la tensión entre SNL y la administración Trump, que ha coqueteado con tomar medidas contra programas nocturnos de comedia considerados "hostiles".

Un Super Bowl con acento latino

La actuación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 marcará un hito histórico: será la primera vez que un artista se presente íntegramente en español en el medio tiempo del evento.

Y eso, más allá del show, representa un cambio profundo en la narrativas cultural de Estados Unidos.

Con su aparición en Saturday Night Live, Bad Bunny no solo defendió su presencia en el escenario del Super Bowl, sino que además lo convirtió en un acto de resistencia y representación.

Lo hizo con humor, orgullo y una convicción clara: la cultura latina no es un agregado, es parte integral del presente y el futuro de Estados Unidos.

“Nadie puede borrar nuestra huella”, sentenció. Y desde la tarima de la televisión en vivo más icónica del país, quedó claro que no lo lograrán.