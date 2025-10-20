El creador de contenidos cubano Jonix Dose (@Jonixdose) compartió recientemente un video en el que explica, con respeto y detalle, cuánto puede costar “hacerse santo” en Cuba, uno de los rituales más importantes dentro de la religión yoruba.
Jonix explica que los precios son aproximados, ya que cada casa de santo tiene su propia organización y tarifas.
En el proceso, la cocinera del santo puede cobrar alrededor de 10 mil pesos cubanos (unos 21 dólares), mientras que la Oyugbona, esa persona encargada de lavar la cabeza y el cuerpo del lyawó, puede recibir 20 mil pesos (aproximadamente 42 dólares).
Por su parte, la madrina y el obbá del santo —figuras esenciales del ritual— cobran cerca de 25 mil pesos cada uno (unos 53 dólares). Además, los santeros colaboradores suelen recibir un pago de 3 mil pesos (alrededor de 6 dólares).
En cuanto a los orishas, el costo total del proceso varía: Obbatalá ronda los 104 mil pesos (219 USD), Elegguá los 113 mil (238 USD), Oyá y Oshún cerca de 107 mil (225 USD), Yemayá unos 101 mil (213 USD) y Changó también 104 mil pesos (219 USD).
A todos estos gastos debes sumar el precio de los animales que se sacrifican, los alimentos que se usan durante la preparación y en la ceremonia, y el precio de la casa donde debes estar para hacer todos los rituales durante siete días.
Jonix Dose considera que el gasto aproximado podría superar el millón de pesos cubanos, ubicarse entre los 2,000 y los 3,000 dólares. El creador de contenidos enfatiza que estos valores pueden variar significativamente, pues cada iniciación es única y depende de la casa, los materiales y los santos involucrados.
Preguntas frecuentes sobre el costo de hacerse santo en Cuba y el contexto social
¿Cuánto cuesta hacerse santo en Cuba?
El costo de hacerse santo en Cuba puede variar dependiendo de la casa de santo y los materiales necesarios. Los costos aproximados incluyen 10 mil pesos para la cocinera del santo, 20 mil pesos para la Oyugbona, y 25 mil pesos para la madrina y el obbá del santo. Los santeros colaboradores suelen cobrar alrededor de 3 mil pesos. Además, el costo de los orishas puede oscilar entre 101 mil y 113 mil pesos cubanos.
¿Por qué algunas personas no cobran por hacer santo por motivos de salud?
Algunas personas, como Maite Oshun, creen que cobrar por hacer santo a personas con problemas de salud no es ético. Maite Oshun afirma que no podría cobrar un “derecho” espiritual a quienes buscan alivio en la santería debido a problemas de salud. Aunque necesita dinero para vivir, prioriza su ética espiritual y su compromiso con la deidad Oshún.
¿Cómo se relaciona el costo de hacerse santo con la situación económica en Cuba?
El costo de hacerse santo es significativo en el contexto de la economía cubana, donde los salarios son insuficientes para cubrir necesidades básicas. Una familia cubana necesita 130,990 pesos mensuales para sobrevivir, muy por encima de lo que ganan la mayoría de los trabajadores. Esto hace que rituales como hacerse santo sean financieramente inalcanzables para muchos, reflejando la crisis económica generalizada en el país.
¿Qué desafíos enfrentan los cubanos para acceder a necesidades básicas?
Los cubanos enfrentan desafíos significativos para acceder a necesidades básicas debido a la inflación y el estancamiento salarial. El costo de la canasta básica supera los ingresos promedio, y muchos deben recurrir al mercado informal para subsistir. La alimentación, higiene y transporte son algunas de las áreas más afectadas por la crisis económica en la isla.
