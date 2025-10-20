¿Cuánto cuesta hacerse santo en Cuba?

El creador de contenidos cubano Jonix Dose (@Jonixdose) compartió recientemente un video en el que explica, con respeto y detalle, cuánto puede costar “hacerse santo” en Cuba, uno de los rituales más importantes dentro de la religión yoruba.

Jonix explica que los precios son aproximados, ya que cada casa de santo tiene su propia organización y tarifas.

En el proceso, la cocinera del santo puede cobrar alrededor de 10 mil pesos cubanos (unos 21 dólares), mientras que la Oyugbona, esa persona encargada de lavar la cabeza y el cuerpo del lyawó, puede recibir 20 mil pesos (aproximadamente 42 dólares).

Por su parte, la madrina y el obbá del santo —figuras esenciales del ritual— cobran cerca de 25 mil pesos cada uno (unos 53 dólares). Además, los santeros colaboradores suelen recibir un pago de 3 mil pesos (alrededor de 6 dólares).

En cuanto a los orishas, el costo total del proceso varía: Obbatalá ronda los 104 mil pesos (219 USD), Elegguá los 113 mil (238 USD), Oyá y Oshún cerca de 107 mil (225 USD), Yemayá unos 101 mil (213 USD) y Changó también 104 mil pesos (219 USD).

A todos estos gastos debes sumar el precio de los animales que se sacrifican, los alimentos que se usan durante la preparación y en la ceremonia, y el precio de la casa donde debes estar para hacer todos los rituales durante siete días.

Lo más leído hoy:

Jonix Dose considera que el gasto aproximado podría superar el millón de pesos cubanos, ubicarse entre los 2,000 y los 3,000 dólares. El creador de contenidos enfatiza que estos valores pueden variar significativamente, pues cada iniciación es única y depende de la casa, los materiales y los santos involucrados.

Preguntas frecuentes sobre el costo de hacerse santo en Cuba y el contexto social