Amenazan a animalistas en Cuba por exponer el maltrato animal dentro de la santería

El grupo BAC-Habana (Bienestar Animal en Cuba, sección capitalina) denunció haber recibido amenazas e intimidaciones tras publicar varias denuncias sobre el maltrato de animales durante rituales religiosos practicados en la isla.

La organización responsabilizó en Facebook directamente a un hombre identificado como Jorge Goliat, a quien acusan de cometer actos de crueldad animal bajo el amparo de creencias afrocubanas.

Captura Facebook / BAC-Habana

“Si a algún miembro de nuestro equipo o colaborador le sucede algo, hacemos directamente responsable a Jorge Goliat”, señala el comunicado oficial publicado por la asociación.

El texto describe una situación de acoso que ha ido en aumento y que, según sus integrantes, ha traspasado “todos los límites de la decencia, la ética y el respeto humano”.

BAC asegura que los ataques provienen del entorno social y religioso de este individuo y que sus miembros han recibido “mensajes violentos, ofensivos y degradantes” por haber denunciado públicamente un caso de sacrificio animal.

“¿Personas religiosas? Si esto es religión, entonces hablamos de una religión de odio”, denunció el grupo, acusando a los agresores de utilizar la fe como pretexto para la violencia.

La organización sostiene que Jorge Goliat realizó prácticas rituales en las que maltrató y sacrificó a un perro, un hecho que consideran un delito de maltrato animal tipificado en la legislación cubana vigente.

“Lo que este hombre hizo con ese pobre perrito constituye un delito sancionado por la ley. Además, su actividad como supuesto curandero representa una amenaza directa a la salud pública, pues realiza manipulaciones sin esterilización ni condiciones higiénicas”, señaló la entidad.

Según la publicación, existen testimonios de personas que acusan al individuo de negligencia y de haber causado la muerte de varios animales y hasta de seres humanos en el marco de supuestos rituales de sanación o purificación.

BAC-Habana exigió la actuación inmediata de las autoridades sanitarias y judiciales y advirtió que, si alguno de sus integrantes sufre agresiones físicas o daños personales, Jorge Goliat será considerado el principal responsable.

“La defensa de la vida, la justicia y la verdad no se negocia. Quien atente contra ellas, responderá ante la ley y ante la sociedad”, afirmó la organización.

En otra publicación, el grupo comunicó que, según sus fuentes, el individuo denunciado se encuentra actualmente en República Dominicana, por lo que el caso ha sido trasladado formalmente a las autoridades de ese país.

Captura Facebook / BAC-Habana

La denuncia fue remitida a la Policía Nacional Dominicana, a la Unidad de Protección Animal del Ministerio Público / Procuraduría General de la República, y al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El expediente, que incluye capturas de mensajes, pruebas gráficas y testimonios, también fue elevado al despacho de la Presidencia de la República Dominicana y a su Dirección de Prensa, para exigir seguimiento y transparencia en las actuaciones judiciales.

“No toleraremos que la impunidad ampare la crueldad contra seres inocentes”, subrayó la agrupación, que ha pedido además colaboración ciudadana para aportar pruebas adicionales.

La organización criticó la falta de cobertura mediática dentro de Cuba y alertó que remitiría el caso a medios dominicanos y regionales, con el fin de ejercer presión pública sobre las autoridades y evitar que el caso quede sin consecuencias.

En una publicación más amplia, titulada “Cuba entre la sangre y la basura: el sacrificio animal disfrazado de religión”, BAC-Habana abordó el fenómeno del sacrificio ritual de animales en prácticas religiosas afrocubanas como la regla de Ocha, el Palo Monte o la santería, denunciando su degradación en actos de crueldad y contaminación.

Captura Facebook / BAC-Habana

“El sacrificio animal disfrazado de religión es una atrocidad que ha dejado de escandalizar, pero debería estremecer a cualquiera con un mínimo de conciencia”, escribió el grupo.

“En las calles hay restos de animales degollados, muñecos ensangrentados y velas negras. Lo que algunos llaman ofrendas, nosotros lo vemos como un crimen contra la vida y la dignidad”, dijeron.

La publicación, acompañada de imágenes de despojos animales arrojados en parques y aceras, denuncia la falta de actuación de las autoridades sanitarias, ambientales y religiosas ante lo que califican como “una crisis ética y ecológica”.

“No hay espiritualidad donde hay tortura. No hay fe donde hay muerte. Lo que ocurre en Cuba no es religión: es crimen”, concluye el texto.

BAC-Habana ha sido una de las voces dentro del país que aborda el vínculo entre fanatismo religioso y maltrato animal, un tema sensible que divide a la opinión pública.

Mientras algunos defensores de las religiones afrocubanas argumentan que se trata de tradiciones ancestrales protegidas por la libertad de culto, activistas y ambientalistas reclaman una regulación más estricta y la prohibición del sacrificio animal en rituales.

A pesar de que Cuba aprobó en 2021 su Ley de Bienestar Animal, los activistas aseguran que la normativa se aplica de manera desigual y carece de mecanismos efectivos de protección.

“Las denuncias por crueldad animal terminan en silencio o sin investigación”, sostienen.

En Cuba, el uso de animales en rituales religiosos ha generado una creciente polémica social, especialmente por el sufrimiento infligido durante estos actos.

Recientemente, un sacerdote católico denunció públicamente un sacrificio afrocubano realizado frente a su iglesia en El Vedado, donde dejaron abandonados restos de jicoteas agonizantes y gallos muertos.

El hecho desató críticas sobre la permisividad del Estado y la falta de regulación para garantizar el respeto al espacio público y a los derechos de los animales.

Las denuncias no se limitan a animales sacrificados en contextos religiosos afrocubanos. En otro caso ampliamente difundido en redes, se denunció la decapitación de un perro callejero como parte de una ofrenda, generando repudio entre activistas y ciudadanos que exigen que estas prácticas sean tipificadas y sancionadas con mayor firmeza bajo la legislación vigente de bienestar animal.

Preguntas frecuentes sobre el maltrato animal y la santería en Cuba