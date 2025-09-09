"Gracias a la Virgen por cuidarnos": El mensaje de Lis Cuesta que desató la furia de los cubanos

Vídeos relacionados:

Lis Cuesta Peraza, esposa del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, reapareció en redes sociales este 8 de septiembre con un mensaje religioso que ha provocado una verdadera tormenta de críticas.

“Demos gracias hoy a la Virgen del Cobre, Patrona de Cuba, por cuidar de todos nosotros, sus hijos”, escribió en su cuenta oficial de X, poco después de aterrizar en la isla tras una gira por Asia junto al “dictador de su corazón”.

Captura de pantalla Facebook / CiberCuba

La publicación llegó justo cuando el país atravesaba un colapso del Sistema Eléctrico Nacional, con apagones masivos que dejaron sin electricidad a millones de cubanos, en particular en las provincias orientales.

En esa misma jornada, además, se confirmó el fallecimiento de un joven trabajador de la termoeléctrica Renté, en Santiago de Cuba, tras sufrir graves quemaduras en un accidente laboral.

El contraste entre el mensaje espiritual de Cuesta Peraza y la dramática situación que vive la mayoría de la población fue percibido como una provocación.

La nota publicada en Facebook por CiberCuba recibió más de 1,100 comentarios en menos de 24 horas, provocando una auténtica avalancha de repudio, cuestionamientos y expresiones de frustración, en un reflejo del profundo descontento que genera su figura en amplios sectores de la sociedad.

“Si nos están cuidando así, que no lo hagan más”, comentó un usuario. Otro fue más tajante: “Nos cuida la Virgen, pero de ustedes”. Entre los comentarios más compartidos se repiten calificativos como “hipócrita”, “cínica”, “descarada”, “sinvergüenza” y “víbora”.

Decenas de personas recordaron que Cuesta Peraza no es ajena a las polémicas. En 2022, en medio de otra ola de apagones, escribió que tenía “el corazón en modo estropajo”, una frase que fue tomada como burla por muchos cubanos que viven sin refrigeración, agua, o comida suficiente. La actual publicación repite el patrón: un intento de empatía, desconectado de la realidad.

“Qué mujer tan cínica. Se pasa la vida viajando y ostentando sus lujos, sin importarle la miseria en que vive este pueblo”, se lee en uno de los mensajes más replicados. Otro comentario señaló: “Si por ustedes fuera, la Virgen estaría en huelga. A ustedes no los protege ni el diablo”.

Cuesta Peraza acompañó al “mango de su propiedad” en recientes giras por Vietnam, China y Laos, donde fue retratada con vestidos de marca, accesorios llamativos y participando en actos protocolares que contrastan con las condiciones de vida de los cubanos.

“Mientras ella viaja en aviones climatizados y se pasea por alfombras rojas, el pueblo cocina con leña, duerme sin corriente y sobrevive en la oscuridad”, denunció otra persona.

En medio del deterioro de la calidad de vida, el uso de referencias religiosas por parte de figuras del gobierno ha sido visto por muchos como oportunismo. “Qué clase de carota tiene por favor”, escribió un usuario.

“El cinismo no tiene nombre”, agregó otro. También abundan comentarios con un tono más espiritual: “La Virgen nos cuida, sí, pero de ustedes, que nos han maltratado por más de 60 años”.

El enfado ciudadano también se ha dirigido hacia el simbolismo detrás de sus palabras. La Virgen de la Caridad del Cobre es una figura profundamente venerada por los cubanos, símbolo de fe y resistencia para millones. Su mención por parte de alguien a quien consideran parte de la élite desconectada fue vista como un acto de apropiación.

“No manipulen la fe del pueblo. La Virgen está con los que sufren, no con los que se burlan”, expresaron algunos. Otro comentario fue más directo: “A la Virgen no la puedes engañar, ni manipular. Ella bien sabe lo que llevamos dentro. Usted de empática, piadosa, caritativa, humilde, sencilla… no tiene nada”.

Algunos usuarios mezclaron religión con crítica política: “Por el pecado de la idolatría esta nación está como está”, y otros señalaron: “A ustedes los cuidan los escoltas, no la Virgen”.

La falta de empatía y el exceso de privilegios fueron temas reiterados. “No tienen vergüenza. No tienen apagones, no les falta el plato de comida con postre. Viven como reyes mientras el pueblo muere”, escribió una mujer. Otra publicación con decenas de reacciones afirmaba: “Nosotros le damos gracias a la Virgen del Cobre para que nos proteja de ellos”.

Algunos recordaron cómo, en décadas pasadas, el régimen cubano persiguió la religión y encarceló a creyentes. “¿Ahora son creyentes? Después de décadas de ateísmo militante, ahora descubrieron la fe. Qué conveniencia más grande”, ironizó un internauta.

También hubo menciones a su rol público no oficial. Aunque no ostenta el título de primera dama, Cuesta aparece con frecuencia en actos oficiales, visitas diplomáticas y medios del Estado. “No quieren que la llamen primera dama, pero viaja como tal. Vive como oligarca, con cero rendición de cuentas”, escribió otro cubano.

El nivel de indignación fue tal que muchos cuestionaron que mantenga presencia en redes. “Lo mejor que puede hacer es callarse y no seguir ofendiendo al pueblo. Sus palabras son una bofetada en la cara de los que no tienen nada”, expresó una usuaria.

La ira popular también se tornó personal. Entre los comentarios más duros, algunos decían: “Que Dios te castigue por estarte riendo del pueblo”; “No te bajaste de los aviones ni un minuto mientras el pueblo estaba a oscuras”, o “Que la Virgen no te escuche más nunca, por el bien del pueblo”.

Entre los mensajes más impactantes se leyó: “Le das gracias a la Virgen mientras el pueblo vive como animales. Ojalá sientas el calor, el hambre y la desesperación al menos un día en tu vida”.

La publicación de Cuesta Peraza, lejos de generar empatía, ha servido como catalizador del profundo malestar que atraviesa la sociedad cubana, que ya no tolera discursos piadosos de comunistas fariseos ni palabras vacías mientras la vida diaria se desmorona. La fe, para muchos, sigue viva. Pero no la fe en los que gobiernan.