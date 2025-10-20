Sandro Castro anuncia el estreno de su nueva miniserie “El Hoyo”

El polémico influencer cubano Sandro Castro, nieto del fallecido dictador Fidel Castro, anunció el estreno de su nueva miniserie titulada “El Hoyo”, una producción de tres capítulos que promete mantener el estilo irreverente y provocador que caracteriza su contenido en redes sociales.

La historia se desarrolla en un trabajo voluntario en el campo donde Sandro decide cavar un hueco y convertir ese hoyo en su casa. Luego se genera una polémica que marcará el origen de su famoso personaje El Vampirach.

En medio de la crisis que golpea a Cuba, Sandro Castro en sus redes sociales mezcla humor, misterio y erotismo, utilizando planos insinuantes y una narrativa visual que busca captar el interés del público, pero evitando caer en la censura de las plataformas digitales.

“El Hoyo” es un nuevo intento del influencer por consolidar su faceta artística, aunque sus producciones siguen generando controversia entre los cubanos dentro y fuera de la isla, que lo critican por frivolizar la realidad del país.

Preguntas frecuentes sobre la miniserie "El Hoyo" de Sandro Castro