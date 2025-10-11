Sandro Castro: "No tengo ventajas, soy de pueblo igual que todos"

Sandro Castro, nieto del fallecido dictador Fidel Castro, volvió a generar polémica en redes sociales tras responder una pregunta sobre su privilegiado apellido.

En una historia de Instagram, uno de sus seguidores le cuestionó: “¿Qué se siente al llevar el apellido Castro y tener ventajas sobre el resto?”.

“No entiendo a qué ventaja se refiere. Yo soy de pueblo igual que todos”, respondió el joven influencer, negando públicamente que su linaje le otorgue privilegios en la sociedad cubana actual.

Historia de Instagram Sandro Castro

La declaración llega una semana después de que el propio Sandro se definiera como “revolucionario sí, comunista no”, al ser preguntado por su ideología política.

“Respeto a mi país y gobierno”, añadió entonces, dejando ver, una vez más, su postura ambigua entre la defensa del sistema que heredó y las críticas implícitas a la crisis que atraviesa la isla.

Lo más leído hoy:

Sandro, quien ha hecho de las redes sociales su principal vitrina, ha sido protagonista de múltiples controversias, desde fiestas lujosas hasta mensajes contradictorios.

En diciembre de 2024, defendió su cumpleaños en el Bar EFE, su negocio privado, afirmando que todo estaba “en el margen de la legalidad”. Entonces, también negó ser un privilegiado, mientras hablaba desde un Mercedes Benz.

Pese a sus intentos por mostrarse como un “cubano sencillo”, muchos internautas señalan las incongruencias entre su discurso y su estilo de vida, alejado del que enfrenta la mayoría de los ciudadanos en el país.

A través de publicaciones en las que mezcla disfraces, cerveza y frases confusas, Sandro mantiene una presencia digital que oscila entre la crítica velada al régimen de Miguel Díaz-Canel y la reivindicación de su apellido con frases como: "Soy un Castro".

Preguntas frecuentes sobre Sandro Castro y su impacto en Cuba