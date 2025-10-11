Sandro Castro: "No tengo ventajas, soy de pueblo igual que todos"

Sandro Castro, nieto del fallecido dictador Fidel Castro, volvió a generar polémica en redes sociales tras responder una pregunta sobre su privilegiado apellido.
En una historia de Instagram, uno de sus seguidores le cuestionó: “¿Qué se siente al llevar el apellido Castro y tener ventajas sobre el resto?”.
“No entiendo a qué ventaja se refiere. Yo soy de pueblo igual que todos”, respondió el joven influencer, negando públicamente que su linaje le otorgue privilegios en la sociedad cubana actual.
La declaración llega una semana después de que el propio Sandro se definiera como “revolucionario sí, comunista no”, al ser preguntado por su ideología política.
“Respeto a mi país y gobierno”, añadió entonces, dejando ver, una vez más, su postura ambigua entre la defensa del sistema que heredó y las críticas implícitas a la crisis que atraviesa la isla.
Sandro, quien ha hecho de las redes sociales su principal vitrina, ha sido protagonista de múltiples controversias, desde fiestas lujosas hasta mensajes contradictorios.
En diciembre de 2024, defendió su cumpleaños en el Bar EFE, su negocio privado, afirmando que todo estaba “en el margen de la legalidad”. Entonces, también negó ser un privilegiado, mientras hablaba desde un Mercedes Benz.
Pese a sus intentos por mostrarse como un “cubano sencillo”, muchos internautas señalan las incongruencias entre su discurso y su estilo de vida, alejado del que enfrenta la mayoría de los ciudadanos en el país.
A través de publicaciones en las que mezcla disfraces, cerveza y frases confusas, Sandro mantiene una presencia digital que oscila entre la crítica velada al régimen de Miguel Díaz-Canel y la reivindicación de su apellido con frases como: "Soy un Castro".
Preguntas frecuentes sobre Sandro Castro y su impacto en Cuba
¿Sandro Castro tiene privilegios por ser nieto de Fidel Castro?
Sandro Castro niega tener privilegios y se describe como "de pueblo igual que todos". Sin embargo, su estilo de vida de lujo y su apellido han generado críticas y debates sobre las ventajas que podría tener en la sociedad cubana. Sus ostentaciones en redes sociales contrastan con la realidad de muchos cubanos, lo que refuerza la percepción de que disfruta de ciertos beneficios debido a su linaje.
¿Cuál es la postura política de Sandro Castro?
Sandro Castro se define como "revolucionario sí, comunista no" y asegura respetar al gobierno cubano. A pesar de sus declaraciones ambiguas y críticas veladas al régimen, insiste en que no le interesa la política y prefiere enfocarse en el arte y los negocios. Sin embargo, sus mensajes contradictorios han generado especulaciones sobre sus verdaderas intenciones políticas.
¿Por qué Sandro Castro es una figura polémica en Cuba?
Sandro Castro genera polémica por su vida de lujos y su actitud provocadora en redes sociales. Sus publicaciones exhiben un estilo de vida alejado de las dificultades cotidianas que enfrentan la mayoría de los cubanos, lo que ha sido interpretado como una burla al pueblo. Además, sus constantes contradicciones y la defensa de su apellido en medio de la crisis económica y social del país han alimentado el debate sobre las desigualdades en Cuba.
¿Sandro Castro aspira a un cargo político en Cuba?
Aunque Sandro Castro ha declarado que no está interesado en la política, no descartó un futuro en el ámbito público siempre que cuente con el apoyo del pueblo cubano. Ha enfatizado que no tiene la preparación necesaria para un cargo político, pero sus declaraciones han suscitado especulaciones sobre si podría considerar un rol más activo en el futuro.
