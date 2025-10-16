¡El precio del dólar se dispara en Cuba! La moneda estadounidense sorprende con otro récord

El dólar continúa su desenfrenada carrera al alza en el mercado informal, aunque bien lejos todavía del euro, que mantiene la delantera.

Al amanecer de este jueves, la moneda estadounidense escala de golpe cinco puntos y se sitúa en los 465 CUP.

La Moneda Libremente Convertible (MLC), en cambio, cae cinco pesos y se vende como promedio en 200 CUP, según documenta el medio independiente elTOQUE en su parte para este 16 de octubre.

El euro, por su parte, permanece estable y retiene los 520 CUP que ostenta desde hace varias jornadas.

Evolución de la tasa de cambio

Tasa de cambio hoy 16/10/2025 - 6:36 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 465 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 520 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 200 CUP.

El dólar se dispara en el mercado informal cubano: causas estructurales y dinámicas especulativas

De acuerdo con el informe de octubre del Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi), la depreciación del peso se debe a una crisis multidimensional que empuja a los cubanos -desde hogares hasta mipymes- a refugiarse en monedas fuertes para protegerse de la inflación, operar comercialmente o simplemente sobrevivir.

La falta de confianza en la moneda nacional y la percepción de que la crisis no tiene salida a corto plazo refuerzan este comportamiento defensivo.

Uno de los motores del auge del dólar es la creciente dolarización del consumo interno. Cada vez más cubanos necesitan dólares o MLC para acceder a bienes y servicios esenciales, mientras que el peso pierde funcionalidad práctica.

Sin embargo, la propia MLC atraviesa una crisis. Este colapso está relacionado con: escasez de productos en tiendas en MLC; pérdida de respaldo en divisas reales; reducción de los espacios donde puede usarse.

Este deterioro ha hecho que muchos cubanos se refieran a las tarjetas MLC como “dólares fantasmas”, mientras se multiplican los rumores sobre su eliminación.

La caída de la producción nacional, especialmente por la crisis energética y la falta de insumos, ha obligado a las mipymes a buscar insumos en el exterior, aumentando su necesidad de divisas. Esto genera una competencia feroz en el mercado informal entre negocios, consumidores y traders.

Al mismo tiempo, se registra una creciente fuga de capitales y el uso de criptomonedas o cuentas en el extranjero para proteger ingresos. Esta dinámica está alimentada por la desconfianza generalizada en la capacidad del gobierno para implementar políticas estabilizadoras.

El exceso de pesos en circulación sin respaldo en producción, unido al fracaso del proceso de bancarización, ha incentivado la conversión inmediata de pesos en divisas. Este proceso especulativo se ha acelerado ante la percepción de que el valor del peso cae cada día.

Por otro lado, la caída sostenida del turismo ha afectado severamente el ingreso de divisas frescas al país. La menor entrada de dólares a través del turismo agrava el desequilibrio entre oferta y demanda de moneda extranjera.

La citada fuente proyecta que el dólar podría alcanzar los 473 CUP, e incluso superar los 500 CUP si persiste el entorno extremo actual.

El euro podría llegar a 551 CUP y la MLC a unos 215 CUP.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 16 de octubre:

1 USD = 465 CUP.

5 USD = 2,325 CUP.

10 USD = 4,650 CUP.

20 USD = 9,300 CUP.

50 USD = 23,250 CUP.

100 USD = 46,500 CUP

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 520 CUP.

5 EUR = 2,600 CUP.

10 EUR = 5,200 CUP.

20 EUR = 10,400 CUP.

50 EUR = 26,000 CUP.

100 EUR = 52,000 CUP.

200 EUR = 104,000 CUP.

500 EUR = 260,000 CUP.

Desde finales de 2024, el Gobierno cubano anunció su intención de introducir en este 2025 un sistema de cambio flotante para intentar cerrar la brecha entre el valor oficial y el informal de las divisas. Sin embargo, a dos meses y medio de acabar el año, el régimen continúa sin pronunciarse sobre el tema.