Tendencia de dólares, euros y MLC en Cuba en las últimas horas

El mercado informal cubano de divisas amaneció en calma este miércoles.

El dólar, el euro y la Moneda Libremente Convertible (MLC) no han experimentado cambios de precio en las últimas horas, según revela el parte diario del medio independiente elTOQUE, que desde 2021 documenta el altibajo del valor de las divisas en Cuba.

Las tres divisas de referencia en la isla retienen los valores que alcanzaron la víspera.

El dólar se vende en 460 CUP y el euro en 520.

Evolución de la tasa de cambio

En el caso de la MLC, se mantiene en 205 pesos.

Tasa de cambio hoy 15/10/2025 - 6:54 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 460 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 520 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 205 CUP.

El poder adquisitivo de los cubanos se hunde cada vez más

A pesar de que este 15 de octubre no se advierten cambios de precio en el mercado informal en Cuba, el aumento sostenido del dólar y del euro en los últimos meses es un síntoma claro del deterioro económico que vive la isla.

Para la mayoría de los ciudadanos que cobran salarios en moneda nacional, esta situación representa una reducción drástica de su poder adquisitivo.

La subida del dólar y del euro ha provocado un encarecimiento generalizado de los productos básicos, muchos de los cuales son importados por emprendedores que operan con divisas extranjeras.

Este fenómeno ha acentuado todavía más la brecha entre quienes reciben remesas del exterior y quienes dependen exclusivamente de ingresos estatales.

Por lo demás, la falta de una política monetaria clara por parte del régimen cubano, sumada al colapso productivo y la escasez de divisas en manos del Estado, ha alimentado una espiral de devaluación sin precedentes.

Economistas independientes advierten que, de continuar esta tendencia, el país podría enfrentar una crisis de mayor magnitud. La dolarización de facto que se vive en muchos sectores de la economía, sin respaldo institucional ni garantías, aumenta la vulnerabilidad de los más pobres y genera un ambiente de incertidumbre permanente.

Mientras las autoridades mantienen silencio o responsabilizan a “intereses externos” por la situación, los ciudadanos se enfrentan a precios cada vez más altos, salarios insuficientes y una moneda nacional que vale menos cada día.

En este contexto, la emigración masiva, el aumento del trabajo informal y la dependencia de las remesas se han convertido en estrategias de supervivencia para millones de cubanos.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 15 de octubre:

1 USD = 460 CUP.

5 USD = 2,300 CUP.

10 USD = 4,600 CUP.

20 USD = 9,200 CUP.

50 USD = 23,000 CUP.

100 USD = 46,000 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 520 CUP.

5 EUR = 2,600 CUP.

10 EUR = 5,200 CUP.

20 EUR = 10,400 CUP.

50 EUR = 26,000 CUP.

100 EUR = 52,000 CUP.

200 EUR = 104,000 CUP.

500 EUR = 260,000 CUP.

Desde finales de 2024, el Gobierno cubano anunció su intención de introducir en este 2025 un sistema de cambio flotante para intentar cerrar la brecha entre el valor oficial y el informal de las divisas. Sin embargo, a dos meses y medio de acabar el año, el régimen continúa sin pronunciarse sobre el tema.