Ocho economistas explican qué puede hacer Cuba frente a la crisis

La economía cubana atraviesa una de las crisis más profundas de su historia reciente, pero ocho economistas independientes consultados por la agencia EFE coinciden en que el Gobierno cubano podría hacer mucho más por revertir la situación, incluso bajo las actuales condiciones.

A días de que la Asamblea General de la ONU debata nuevamente la resolución cubana que exige el fin del embargo estadounidense, los especialistas advierten que enfocarse exclusivamente en las sanciones de EE.UU. contra Cuba desvía la atención de reformas internas urgentes, muchas de las cuales están al alcance de las autoridades cubanas.

Una crisis multidimensional

A la ya prolongada crisis económica -que suma cinco años consecutivos- se superponen emergencias en múltiples áreas: energética, alimentaria, sanitaria, productiva, agrícola, bancaria, financiera y monetaria.

“El bloqueo nos afecta, pero no depende de la voluntad del Gobierno. Sí depende de ellos acabar con la planificación hipercentralizada y darle más autonomía a todas las formas de propiedad existente, reducir la burocracia y, por último, no temerle al mercado”, opina Omar Everleny, profesor de la Universidad de La Habana.

Una crisis sistémica, no solo estructural

Para Tamarys Bahamonde, profesora en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, la gravedad del momento no se puede atribuir a un solo elemento.

“La crisis es sistémica y todos los problemas están conectados entre sí. Es como una tela de araña, que no se puede afrontar uno sin tocar todos los demás”, dice Bahamonde.

El diagnóstico se repite entre los expertos: las sanciones afectan, pero el principal obstáculo es el modelo económico vigente y la negativa del Gobierno a emprender cambios de fondo.

“Aún en medio de las sanciones, hay mucho que se puede hacer”, asegura Ricardo Torres, investigador en la Universidad Americana de Washington.

Entre sus recomendaciones: favorecer la inversión, proteger la propiedad privada, construir un marco jurídico estable, promover la competencia y recurrir al financiamiento de organismos internacionales.

Pero advierte: “Hay que desmantelar el modelo actual, pero es lo que no quieren”.

Cambios que deben comenzar por lo político

Algunos economistas insisten en que el primer paso debe ser político, no económico.

Es el caso de Mauricio de Miranda, profesor en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali (Colombia), quien propone iniciar por la “democratización” del sistema y la inclusión de los cubanos en el exterior, como fuente de ideas, capital humano y recursos financieros.

Después, apunta hacia el plano económico: “Liberar las fuerzas productivas” a través de la eliminación de la “administración centralizada”, el fin del conglomerado empresarial GAESA (controlado por los militares), y la supresión de limitaciones en los sectores agropecuario y exterior.

A nivel jurídico, pide “igualdad para todos los actores económicos y predictibilidad”.

El sistema impide la salida

También pone el foco en la Constitución el economista Pedro Monreal, quien sugiere como paso inicial eliminar de la Carta Magna de 2019 “la dirección planificada de la economía”, la cual se establece como un “componente central del sistema de dirección del desarrollo económico y social”.

Para Monreal, “Cuba se encuentra en el tipo de crisis de la que un país no se puede recuperar desde dentro de los marcos del sistema”, y remarca que se necesitan reformas sustantivas.

Pero se muestra escéptico: “El Gobierno cubano no parece estar dispuesto a dar unos cambios de esa radicalidad”.

Obstáculos internos a la competencia

El economista cubano-estadounidense Carlos Martínez llama la atención sobre los obstáculos internos que frenan sectores clave.

Propone la liberalización del sector agrícola, donde la mayor parte de la tierra es estatal, y abrir la economía a “la competencia” en áreas dominadas por monopolios estatales como las telecomunicaciones y la energía.

“La Habana puede dejar de obstaculizar la dinamización de ciertos ámbitos”, sostiene.

Inversiones imposibles sin credibilidad

Pavel Vidal, también profesor en la Javeriana de Cali, afirma que el Gobierno necesita tomar medidas concretas para convencer de su voluntad reformista.

“Tiene que dar al menos algunos pasos para convencer de que sí va a aplicar una reforma profunda de ese modelo económico que no es creíble”.

En su análisis, la falta de credibilidad ha hecho que incluso aliados tradicionales de Cuba, como Rusia y China, se muestren reticentes a invertir.

“Cuba lo que ha hecho históricamente es buscar aliados internacionales. Pero ya esa estrategia no le está funcionando por un tema grave de pérdida de credibilidad”, sostiene.

“Incluso entre aliados históricos: los rusos, los chinos, ellos entienden mejor que nadie los problemas del modelo económico cubano y la necesidad de reformarse”.

Una transición integral: Única salida viable

El economista Miguel Alejandro Hayes, coordinador del Instituto de Investigaciones sobre la Cuenca del Caribe, va aún más lejos: no basta con reformas parciales.

Con los peores ingresos per cápita de América Latina, un “sistema empresarial paralizado” y necesidades de infraestructura que cifra en 60,000 millones de dólares, considera que el país se encuentra en una situación de “colapso” más que de crisis.

“La única solución económica que tiene el Gobierno cubano para revertir el actual colapso, un término más apropiado que crisis, es crear una transición económica y política que permita el diseño e implementación de un plan de reconstrucción de Cuba”, afirma.

La voz de estos ocho economistas independientes coincide en un diagnóstico claro: la crisis cubana es sistémica y requiere transformaciones profundas.

Si bien las sanciones externas siguen impactando, el margen de acción interno es amplio y crucial.

Desde reformas estructurales hasta transiciones políticas, la responsabilidad de actuar recae hoy en el Gobierno cubano.