Carne de res importada de EE.UU. se vende a 330 dólares en La Habana

En el mercado de 3ra y 70, en Miramar, La Habana, se comercializa carne de res importada desde Estados Unidos a precios de lujo.

Una pieza de lomo bajo de res se oferta por 330 dólares, según confirmó Carlos Herrera Rodríguez en su perfil personal de Facebook.

Herrera compartió unas imágenes que muestran un corte de lomo bajo de res Clear River Farms, con sello del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y una etiqueta donde se lee un precio total de 330,00 USD y un valor unitario de 480 dólares por unidad de medida.

En los comentarios de su publicación, Herrera detalló que la cifra equivale a más de 155,000 pesos cubanos al cambio informal actual.

“330 × 470 = 155.100 pesos, saque usted sus propias conclusiones”, escribió el internauta, reflejando la magnitud del precio frente a los ingresos reales de la población.

La venta de productos importados en el mercado de 3ra y 70 —uno de los centros comerciales más exclusivos de La Habana, y el primero creado en dólares— expone el abismo entre los cubanos con acceso a divisas y la mayoría que sobrevive con salarios estatales.

El salario medio en Cuba supera los 6,000 pesos, lo que significa que un solo corte de carne de res equivale a más de dos años de trabajo para un empleado estatal.

El lomo bajo de res estadounidense es uno de los cortes más valorados por su textura y sabor, pero su presencia en los anaqueles de 3ra y 70 no representa un avance en la oferta alimentaria nacional, sino el reflejo de una economía profundamente desigual, donde los productos esenciales se dolarizan mientras el peso cubano se hunde.

En un país donde la carne de res está prácticamente ausente de la dieta popular, ver un trozo vendido a 330 dólares se ha convertido en símbolo del contraste entre la escasez que vive el pueblo y la abundancia reservada a unos pocos con acceso a divisas.