Migración interna preocupa a autoridades del régimen antes del censo de población y viviendas de 2026

El régimen cubano reconoció su preocupación por el impacto de la migración interna antes del censo de población y viviendas de 2026, un fenómeno que, según las propias autoridades, amenaza la sostenibilidad económica y social de los territorios rurales.

La oficialista Prensa Latina reportó que durante una reunión de la Comisión Gubernamental para la Atención Demográfica, el primer ministro Manuel Marrero Cruz subrayó la urgencia de contar con datos precisos y actualizados para enfrentar lo que calificó como “tendencias demográficas complejas”.

Según Marrero, el próximo censo será clave para la “toma de decisiones” y ya se encuentra en fase preparatoria.

La agencia subrayó que la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) desarrolla seminarios y un ensayo censal en el municipio Santa Cruz del Norte, provincia de Mayabeque, con el objetivo de afinar la metodología y logística antes del despliegue nacional.

Uno de los temas que más inquieta a las autoridades es la migración interna masiva, una tendencia que se ha acentuado con la crisis económica y el deterioro del nivel de vida.

Cada año, miles de cubanos abandonan el campo o las provincias orientales en busca de mejores oportunidades en La Habana, polos turísticos o zonas donde circula moneda extranjera.

El director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, Antonio Aja, admitió que casi el 30 % de las personas que se desplazaron del campo en 2024 eran jóvenes entre 15 y 34 años, lo que agrava la despoblación rural y pone en riesgo la producción de alimentos.

“Representa una amenaza para la sostenibilidad económica y social de los territorios”, advirtió.

El régimen, sin embargo, evita abordar las causas reales del problema —la falta de oportunidades, los bajos salarios, el abandono estatal del campo y la centralización económica—, limitándose a describirlo como un “reto demográfico”.

La Comisión también abordó otros temas, como el programa materno infantil, la cooperación internacional y los donativos recibidos, pero el eje central de la reunión fue el éxodo interno de jóvenes cubanos, reflejo de un país donde cada vez menos personas ven futuro en su lugar de origen.

El censo de 2026 se perfila así como una prueba incómoda para el régimen: un espejo que podría reflejar, con cifras oficiales, el alcance del vaciamiento humano que la crisis, la pobreza y la falta de esperanza han provocado dentro de la isla.

El Gobierno de Cuba informó el año pasado que pospondría la realización del censo de población hasta 2025, alegando que la situación económica no permitía llevar adelante la tarea.

El Censo de Población en Cuba estaba inicialmente previsto para 2022, pero la profunda crisis económica que atraviesa la isla impidió su realización en esa fecha, según justificó el gobierno.

Fuentes oficiales reconocieron ante la prensa internacional el impacto negativo de la situación económica en la ONEI, pero aseguraron que el Estado cubano cuenta con "registros muy fuertes".

No obstante, a pesar de no haberse realizado el censo, el régimen aseguró que el país atraviesa una crisis demográfica sin precedentes: en 2024 Cuba perdió más de 300,000 habitantes y registró su menor tasa de nacimientos en décadas.

Estos datos confirman un proceso acelerado de decrecimiento poblacional que viene gestándose desde hace años y que se ha agravado con la crisis económica, el éxodo masivo de cubanos y el envejecimiento de la población.

Por otro lado, según un estudio demográfico independiente, la población residente en Cuba se ha reducido de forma alarmante en los últimos años y ya se sitúa por debajo de los ocho millones de personas.

Este dato representa una caída del 24 % en apenas cuatro años, una cifra que el autor compara con escenarios de guerra.

El estudio, realizado por el reconocido economista y demógrafo cubano Juan Carlos Albizu-Campos, y al que tuvo acceso EFE, estima que a finales de 2024 vivían en la isla 8,025.624 personas, muy por debajo de los 9,748.532 que reflejan las estadísticas oficiales cubanas.